وزير الخارجية الأردنى يصل القاهرة للقاء سامح شكرى

كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، فى زيارة للقاهرة تستغرق يوما واحدا، يلتقى خلالها نظيره المصرى سامح شكرى، لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.

وتم إنهاء إجراءات وصول وزير الخارجية الأردنى، على متن طائرة الخطوط الأردنية القادمة من الأردن، من خلال صالة كبار الزوار بالمطار، وكان فى استقباله وفد من مكتب الخارجية بمطار القاهرة.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين اجتماعا بالقاهرة، كما يعقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، تتناول العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها.