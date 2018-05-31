وزير التموين يطمئن المواطنين : "محدش يقلق من توفير الأرز"

كتب مدحت وهبة تصوير خالد كامل

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة اتخذت قرارا بعدم الدخول كمشتر رئيسى للأرز من الأسواق خلال شهر رمضان حتى لا يتأثر السوق خاصة فى ظل الإقبال على الأرز فى الشهر المبارك سواء فى موائد الرحمن او لشنط رمضان، وانه خلال الشهر المقبل عقب عيد الفطر المبارك سيتم الحصول على الأرز من الموردين قائلا: " محدش يقلق من توفير الأرز " .

وأضاف الوزير خلال توقيع بروتوكول بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة السويس أن مصر لديها أرز يكفى لمدة تزيد عن 5 أشهر، وأنه تم تحديد مساحة زراعة الأرز إلى 740 ألف فدان خلال العام المقبل بدلا من 1.3 مليون فدان، بسبب حصة مصر من المياه، لافتا إلى أن سعر الأرز يتراوح من 7.5 إلى 8.5 جنيه على حسب نسب الكسر للكيلو.