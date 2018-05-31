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الخميس، 31 مايو 2018 03:42 م
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وزير التموين: حجم التجارة الداخلية 17% من الناتج القومى

الخميس، 31 مايو 2018 03:01 م
وزير التموين: حجم التجارة الداخلية 17% من الناتج القومى الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة تصوير
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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التجارة الداخلية فى مصر تمثل 17% من إجمالى الدخل القومى، وتعانى من عدم تنظيم، وتمر بحالة صعبة، مضيفا أن حجم التجارة غير المنظمة لا يتعدى 10 أو 15% فقط، مع العلم أن التجارة غير المنظمة لا تعنى العشوائية ، لافتا إلى أن إنشاء المناطق اللوجستية سيعمل على التوسع على إنشاء منافذ لتوزيع السلع وكذلك انشاء المناطق التجارية.

وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن المناطق اللوجستية مناطق مخصصة لتنظيم التجارة وإعادة الشحن والتوزيع ، موضحا أنه تم تعريف جميع السلاسل التجارية ووضعها على خريطة التجارة الداخلية لجمهورية مصر العربية.

 


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