وزير التعليم العالى يعتمد نظام تنسيق وقبول الطلاب للعام الجامعى المقبل

كتب وائل ربيعى

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعاً صباح اليوم الخميس برئاسـة د.خالد عبد الغفار وزير التعــليم العالى والبحـث العلمى، وبحضور د. عبد السلام صديق أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، بمقر الوزارة.

فى بداية الجلسة اطمأن الوزير على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الخاصة، مطالباً رؤساء الجامعات بالمتابعة الدقيقة لسير الامتحانات وإعلان النتائج للطلاب، مشددًا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات وإعلان النتائج.

وأكد د. عبد الغفار أيضاً على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها الثقافية والرياضية والفنية لطلاب الجامعات الخاصة، والإعلان عنها خلال فترة إجازة آخر العام؛ لتشجيع الطلاب على المشاركة فيها، مشددًا على ضرورة مشاركة الجامعات الخاصة فى حملة "أنت مراية نفسك" بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

وفي إطار التخفيف على الطلاب طالب د. عبد الغفار السادة أعضاء المجلس بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية فى الرد على الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالطلاب.

وتفعيلًا لاتفاقية التعاون الموقعة فى أكتوبر الماضى بين وزارة التعليم العالى المصرية ووزارة التعليم العالى البريطانية، والتى تهدف إلى دعم الجامعات البريطانية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، أشار الوزير إلى قيام وفد بريطاني يضم مسئولين جامعيين من 18 جامعة بريطانية بزيارات لمؤسسات التعليم العالى وبعض الجامعات والمراكز البحثية نهاية الشهر القادم، مؤكداً ضرورة جاهزية الجامعات الخاصة لمقابلة هذا الوفد، والاستفادة من هذه الزيارة لتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجامعات البريطانية لمواكبة أحدث النظم العالمية .

وقام د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس المؤسسة الفرانكفونية للتدريب باستعراض أنشطة المؤسسة والمزايا العديدة التى تقدمها للجامعات، وأهمها تقديم برامج تدريبية ومنح قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى دعم المؤتمرات العلمية والدارسين. مؤكدًا على أهمية انضمام الجامعات الخاصة لعضوية هذه المؤسسة.

واعتمد المجلس نظام تنسيق وقبول الطلاب الحاصلين على شهادتى الثانوية العامة والثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) والمقرر التحاقهم بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2018/2019، على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالى:الطب البشرى 95%، كليتا طب أسنان وعلاج طبيعى90 %، كلية الصيدلة 89,5 %، كلية الهندسة80 %، كليات (الفنون التطبيقة، والعلوم الصحية التطبيقية، وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية) 70%، (كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة، واللغات والترجمة، والإعلام) 60 %، وباقى الكليات 55%.

وناقش المجلس تقرير لجنة تطوير المناهج بالجامعات الخاصة والأهلية، والمشكلة لبحث التوجهات الحديثة لنظم التعليم العالى العالمى ومقارنتها مع نظام التعليم المصرى؛ لمواكبة التغيرات العالمية والاستفادة من النظم الدولية. حول الإطار العام لنظام الساعات المعتمدة بالجامعات الخاصة والأهلية، والذى يحقق مجموعة من المزايا، أهمها: المساعدة على تنمية شخصية الطالب فى أن يختار برنامجه الدراسى تحت إشراف المرشد الأكاديمي، مراعاة التفاوتات فى مستويات الطلاب الممتازين والمتوسطين ودون المستوى، إتاحة الفرصة لتقوية العلاقة بين الأستاذ والطالب، توفير مرونة فى التدريس والتقييم ونظام الامتحانات، تسهيل حراك الطلاب بين الجامعات.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الشركة المسئولة عن تطبيق منظومة الشهادات المؤمنة داخل مصر حول آليات تطبيق منظومة تأمين الشهادات الجامعية بأحدث تكنولوجيا تأمين المستندات فى العالم، والتى تم تطبيقها فى الجامعات الحكومية اعتباراً من عام 2016، وبحث إمكانية تطبيقها على الشهادات التى تمنحها الجامعات الخاصة والأهلية.