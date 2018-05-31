وزير التجارة يتلقى 3 تقارير حول مؤشرات الأداء لهيئة المواصفات والجودة

كتب إسلام سعيد

فى إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 3 تقارير تفصيلية حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومى للجودة، والمجلس الوطنى للاعتماد خلال شهر أبريل الماضى.

وأشار الوزير إلى أهمية الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء فى السوق المحلية أو الأسواق الخارجية، مؤكداً أن تطوير منظومة الجودة المصرية وتعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وفى نفس الإطار قال المهندس أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجودة إن الهيئة قامت بإجراء تفتيش دورى على علامة الجودة لـ50 شركة، كما قامت بمطابقة معايير الجودة لشركتين تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 270 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة فضلا عن إجراء 18 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال، إلى جانب إعداد 135 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد، مشيراً إلى أن الهيئة قامت أيضاً خلال شهر أبريل بالرد على نحو 108 استفسارات فنية من قطاعات الصناعة والجهات الرقابية والرد على 16 إخطاراً وارداً من منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الرد على 63 شكوى من شكاوى المستهلكين.

وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفى إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 1032 قياس ومعايرة صناعية، إلى جانب إجراء 1900 اختبار و78 فحصا لعينات معامل هندسية وإجراء 2127 اختبارا و256 فحصا لعينات معامل كيماوية وإجراء 409 اختبارات و117 فحصا لعينات معامل غذائية و395 اختبارا و44 فحصا لعينات معامل غزل ونسيج.

ومن جانبه أوضح المهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" أن المجلس قام خلال شهر أبريل الماضى بإجراء 15 عملية فحص ومراجعة لأنظمة الجودة لاعتماد 4 معامل اختبار، ومعمل معايرة، ومعمل طبية و7 جهات تفتيش وجهتى منح شهادات، كما قام المجلس بإجراء 23 زيارة ميدانية لتقييم 12 معمل اختبار، و4 معامل معايرة، و4 معامل طبية، وجهتى تفتيش، وجهة منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة.

وأشار إلى قيام "إيجاك" أيضا بمنح وتجديد وتمديد الاعتماد لـ10 جهات تقييم مطابقة وتم تعليق الاعتماد لمعملين، كما تم تنفيذ 8 عمليات مراجعه وثائق فى معامل وجهات مختلفة وتم إجراء 22 زيارة تقييم وتشكيل 10 لجان فنية إستشارية للاعتماد.

وأشار إلى أن تحقيق متطلبات الاعتراف الدولى بالمجلس من المنظمة الأوروبية للاعتماد وتوقيع اتفاقية الإعتراف المتبادل مع المنظمة الأوروبية سيسهم فى دعم الصادرات المصرية للدول الأوروبية.

لافتا إلى أن "إيجاك" قد استأنف الأعمال التحضيرية استعدادا لزيارة التقييم الدولى من المنظمة الأوروبية للاعتماد والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة بواسطة فريق التقييم الدولى للمنظمة.

ولفت إلى أن المجلس نفذ دورة تدريبية فى المواصفات الدولية ISO 1EC17065 الخاصة بمتطلبات اعتماد جهات منح الشهادات، وذلك فى إطار مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبى TDMEP، كما تم تنفيذ تقييم دولى لجهاز اعتماد موريشيوس من خلال المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC.

وحول أهم الأنشطة التى قام بتنفيذها المعهد القومى للجودة أوضح الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد أن المعهد قام بتقديم الخدمات التدريبية المتعلقة بالمراجعة الداخلية طبقاً للمواصفة الدولية ISO 19011 والمراجعة المعتمدة طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 45001، والتى شملت إعداد مراجع داخلى لمعامل الاختبار والمعايرة ولنظام سلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وتطبيق نظام سلامة الغذاء طبقا للمواصفة القياسية ISO 22000.

كما أشار عتمان إلى أنه فى مجال إصدار الشهادات الخاصة بصلاحية شركات التدريب والتأهيل تم إجراء 5 زيارات ميدانية لجهتى تأهيل تقدمت بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وجهتى تأهيل جار متابعتها.