وزير البيئة: معدات بـ300 مليون جنيه لتطبيق منظومة المخلفات بالقاهرة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إنه تم تزويد محافظة القاهرة بمعدات لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، بمبالغ وصلت إلى حوالى 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى المعدات التى موجودة بالفعل لديهم، فى إطار اهتمام الوزارة فى تنفيذ المنظومة على مستوى المحافظات، لحين صدور القانون الخاص بالمخلفات.

وأضاف فهمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الموافقة مؤخرا فى مجلس الوزراء، على أن تجلب المحافظة بنفسها عن طريق الأمر المباشر، عمالة من خلال شركات العمالة، مشيرا إلى أن تم الاتفاق مع المحافظة على أن تتولى وزارة البيئة إنشاء محطة معالجة لمياه الرشيح بالوفاء والأمل، وإنشاء خليتين للدفن المحكوم بصحراء العبور.

وأوضح وزير البيئة، أنه تم تدبير كل تلك الموارد من ميزانية يوليو المقبل، وبالتزامن مع بداية تنفيذ بعض الأعمال فى الفترة الجارية فى عددا من المحافظات.