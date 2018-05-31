وزير البترول يتفقد سير العمل فى مواقع إنتاج الغاز بمحافظة بورسعيد

كتب أحمد أبو حجر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى واستغلاله واستخلاص مشتقاته ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة بمحافظة بورسعيد تمثل نموذجاً ناجحاً لاستغلال ثروات مصر من الغاز الطبيعى لصالح الاقتصاد القومى كهدف استراتيجى يتبناه قطاع البترول، خاصة بعد الطفرة التى شهدتها صناعة الغاز فى مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف لأنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، خاصة بعد طرح مناطق جديدة بحرية وبرية فى مزايدتين عالميتين أمام الشركات العالمية، وهو ما يؤدى إلى زيادة وتعظيم إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز.

جاء ذلك خلال جولة وزير البترول التفقدية لمتابعة سير العمل فى مواقع إنتاج البترول والغاز بمحافظة بورسعيد للوقوف على إنتاج المشروعات الحالية، وتقدم الأعمال فى المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة فى السوق المحلية، حيث قام وزير البترول يرافقه قيادات الوزارة ورؤساء الشركة القابضة للغازات الطبيعية وبتروبل وإنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية وخدمات البترول الجوية بمتابعة سير العمل بمشروعات الشركة المتحدة لمشتقات الغاز والشركة الفرعونية للبترول.

وخلال تفقده لموقع ومشروعات الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC)، استمع وزير البترول ومرافقوه إلى شرح من المهندس هشام فتحى رئيس الشركة حول خطط العمل لتعظيم إنتاج الشركة من مشتقات الغاز البروبان والبوتاجاز والمتكثفات، حيث أوضح أن استقبال إنتاج غازات حقل أتول كان له تأثير كبير على زيادة إنتاج المشتقات، وأضاف أنه يتم حالياً التنسيق مع شركتى جاسكو والوسطانى لتنفيذ الأعمال والتعديلات اللازمة على خط الشبكة القومية للغازات لنقل غازات حقل الوسطانى إلى تسهيلات الشركة، وكذلك نقل غازات حقل نورس بهدف الوصول إلى الطاقة القصوى للمصنع والذى سينعكس بشكل كبير على تعظيم معدلات الإنتاج.

كما أشار إلى الدراسة الحالية للبدء فى مشروع استخلاص الإيثان المستخدم فى مشروعات البتروكيماويات، وكذلك تعظيم إنتاج البروبان لتغطية احتياجات السوق المحلية اللازم للشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين وتوفير العملة الصعبة المستخدمة حالياً لاستيراده، فضلاً عن تعظيم إنتاج البوتاجاز والمتكثفات للسوق المحلية.

واستعرض المهندس حسن عبادى رئيس الشركة الفرعونية للبترول باستعراض أهم نتائج الأعمال التى حققتها الشركة خلال العام الحالى، حيث نجحت فى الإنتاج المبكر من حقل أتول بالمياه العميقة بالبحر المتوسط فى ديسمبر الماضى بطاقة إنتاجية بلغت 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً و10.5 ألف برميل متكثفات يومياً، وبإجمالى استثمارات نحو مليار دولار، وقد ساهم هذا الحقل في زيادة معدلات الإنتاج اليومى إلى نحو 116 ألف برميل زيت مكافئ يومياً وهو يمثل أعلى معدل إنتاج للشركة منذ تأسيسها، موضحاً أن إجمالى إنتاج الشركة يبلغ حالياً نحو 600 مليون قدم مكعب غاز يومياً، بالإضافة إلى 11 ألف برميل متكثفات يومياً، وبالنسبة للمشروعات المستقبلية أوضح أن الشركة تشارك حالياً بورشة العمل الموسعة الخاصة بعمل الدراسات الفنية لحقل هارمتان مع شركتى بى بى البريطانية وشل العالمية لحفر وإكمال 3 آبار، وتنفيذ تسهيلات الإنتاج البحرية وربط ومعالجة الغاز المنتج بتسهيلات الإنتاج بمنطقة حابى لتعظيم الاستفادة من أصول الشركة بمنطقة بورسعيد.