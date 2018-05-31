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وزير الاستثمار البريطانى يعد بزيادة الاستثمار فى التعليم والصناعات التكنولوجية بمصر

الخميس، 31 مايو 2018 08:34 م
وزير الاستثمار البريطانى يعد بزيادة الاستثمار فى التعليم والصناعات التكنولوجية بمصر جون كاسن
كتب هيثم سلامة
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قال السفير البريطانى بالقاهرة، جون كاسن، إن دور بريطانيا هو البحث عن فرص تخلق وظائف، تمكن المصريين من صنع الاقتصاد، وإن وزير الاستثمار البريطانى قد وعد بزيادة الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.

 

وكتب السفير البريطانى جون كاسن، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "الاستثمار مش بس دولارات، احنا بندور على فرص تخلق وظائف تمكن الناس من صنع الاقتصاد اللى عايزينه.. وزير الاستثمار وعد بزيادة الاستثمار فى التعليم والصناعات التكنولوجية وقطاع المالية".

 

وكان قد اختتم وزير الاستثمار البريطانى جراهام ستيوارت، أمس الأربعاء، زيارته إلى مصر التى استغرقت يومين، حيث بحث خلالها فرص الاستثمار المتاحة فى القطاعات ذات المعرفة الكثيفة مثل التعليم والتكنولوجيا والتمويل، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة.

 

والتقى الوزير ستيوارت مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لمناقشة التعاون الاستراتيجى بين البلدين، مؤكداً أن بريطانيا المستثمر الأجنبى الأكبر فى مصر، وتمثل 41% من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى العام الماضى، فإنها ملتزمة بدعم مصر من خلال عملها من أجل خلق فرص العمل، وعروض فرص عالمية المستوى فى مجال التمويل والتعليم والتكنولوجيا. جميع هذه القطاعات ضرورية لإطلاق المواهب والسماح للقدرة على الابتكار والاختراع بالازدهار.

 

جون كاسن
جون كاسن

ومن جانب أخر، قال السفير البريطانى جون كاسن عبر حسابه:"وقّعت شركة بلاتشفورد البريطانية شراكة جديدة مع مركز العجوزة للروماتيزم وإعادة التأهيل وهتوفر اطراف صناعية بتقنية عالمية لمساعدة كل اللي فقدوا أطراف على استعادة الحركة وبناء حياتهم من جديده". 

ألسفير البريطانى
حساب السفير البريطانى

 

 


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السفير البريطانى

بريطانيا




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