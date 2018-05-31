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وزير الإسكان يعتمد تعديل مخطط مدينة الخمائل التابعة لـ"الداخلية" بأكتوبر

الخميس، 31 مايو 2018 09:47 ص
وزير الإسكان يعتمد تعديل مخطط مدينة الخمائل التابعة لـ"الداخلية" بأكتوبر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
كتب ــ أحمد حسن
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قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتماد تعديل المخطط العام لأرض مدينة الخمائل بمساحة إجمالية 1238 فدانا، الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 397 لسنة 1991 بتخصيصها لوزارة الداخلية، وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية من المشروع على مساحة 199 فدانا، وذلك بالأرض الواقعة على الحد الشرقى لكردون مدينة 6 أكتوبر والمملوكة لجهاز مشروعات وزارة الداخلية لإقامة مشروع سكنى.

وطبقا للمادة الثانية من القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية، على التزام جهاز مشروعات وزارة الداخلية بالإقرار المقدم بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينه وبين مالكى الوحدات فى المشروع، وفى حالة ثبوت غير ذلك تعتبر التعديلات لاغية وكأن لم تكن، كما تلتزم الجهاز بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع خاصة بالمشروع ويتم تخديمها من الداخل.

ونصت المادة الرابعة من القرار، على التزام الجهاز بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، كما يلتزم الجهاز بتقديم الرسومات التنفيذية المواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها.

كما نصت المادة الثامنة من القرار على التزام الجهاز بسداد أى مستحقات مالية نتيجة زيادة مقننات المرافق عن المصرح به وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين جهاز مشروعات وزارة الداخلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 


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