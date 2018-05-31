video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: الجواسيس يستطيعون التنصت على الأمريكيين عبر هواتفهم المحمولة

الخميس، 31 مايو 2018 12:37 م
واشنطن بوست: الجواسيس يستطيعون التنصت على الأمريكيين عبر هواتفهم المحمولة اختراق الهواتف المحمولة - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

نقلت صحيفة "اشنطن بوست" عن خبراء الأمن ومسئولين أمنيين، قولهم إن أجهزة المراقبة التى تتعقب مواقع مستخدمى الهواتف المحمولة والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم النصية وبياناتهم تحولت ضد الأمريكيين وهم يتجولون فى الولايات المتحدة والعالم.

 

واعترف المسئولون الفيدراليون بالخطر المتعلق بالخصوصية للأمريكيين فى خطاب لم يتم الكشف عنه من قبل من وزارة الأمن الداخلى إلى السيناتور رون ويدين الأسبوع الماضى، وقالوا إنهم تلقوا تقارير بأن أطراف شريرة ربما استغلت شبكات الهواتف الخلوية العالمية لاستهداف اتصالات المواطنين الأمريكيين.

 

والخطاب الذى حصلت عليه صحيفة "واشنطن بوست" ويعود تاريخه إلى 22 مايو الجارى، يتحدث عن أنظمة مراقبة يدخل إلى نظام الرسائل العالمية التى تسمح لمستخدمى الهواتف الخلوية للانتقال من شبكة إلى شبكة وهو يسافرون. نظام الرسائل الذى يعود عمره لعقود، يسمى SS7، أمنه ضعيف، ويسمح لوكالات الاستخبارات وبعض العصابات الإجرامية بالتجسس على الأهداف غير المتعمدة، استنادا على هواتف أرقامهم المحمولة فقط.

 

وقال ويدن فى بيان، إنه لا يعتقد أن أغلب الأمريكيين يدركون مدى عدم تأمين شبكات الهاتف الأمريكية. ولو علم مزيد من المستخدمين مدى السهولة التى يستطيع بها الأشرار تعقب أو اختراق هواتفهم المحملوة، سيطالبون الهيئات الفيدرالية الشركات اللاسلكية بفعل شىء حيال الأمر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يتهم الـ"FBI" بالتجسس على حملته الانتخابية

شركة استخبارات إسرائيلية تتجسس على الناشطة الفلسطينية ـ الأمريكية ليندا صرصور

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

تجسس الكترونى

الامريكيين

هواتف محمولة

قرصنة




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة