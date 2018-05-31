هامبورج تبدأ رمزياً تطبيق قرار منع سيارات الديزل فى ألمانيا

(أ ف ب)

باتت مدينة هامبورج، اليوم الخميس، أول مدينة المانية تحظر مرور بعض السيارات الملوّثة فى شارعين فى إجراء رمزى لكن يثير قلق الحكومة ومصنعى السيارات.

ولم يعد بامكان السيارات الأكثر قدما التى لا تحترم معايير "يورو 6" للديزل السير فى شارعين بطول 1600 و580 مترا مع استثناءات لسكان المنطقة أو سيارات التوصيل او سيارات الإسعاف، وأشار مراسل لوكالة فرانس برس إلى أن لافتات الحظر التى تم وضعها قبل أيام بدأ استخدامها رسميا الخميس.

ويأتى المنع بعد قرار للقضاء الالمانى يسمح بتطبيق إجراءات حظر السير بهدف تحسين نوعية الهواء بينما تواجه ألمانيا ضغوطا من الاتحاد الأوروبى للتدخل فى هذه المسألة، إلا أن هذا المنع الجزئى فى هامبورج يثير شكوكا فى مختلف أنحاء البلاد.

وكتبت صحيفة "دير شبيجل" الأسبوعية على موقعها "أنها سياسة رمزية فالسلطات تمنع شارعين وهناك 1787 مقيما يشملهم هذا المنع من أصل 1,8 ملايين شخص فى هامبورج".

ويزيد القرار فى هامبروج الضغوط على الحكومة الألمانية التى غالبا ما تتعرض لانتقادات حول علاقاتها القريبة من لوبى مصنعى السيارات المتورط فى فضحية "ديزيل غيت" حول التلاعب بإجراءات الانبعاثات الملوثة من محركات السيارات التى تعمل بالديزل.