هالة تطلب فسخ عقد الزواج.. اكتشفت إعاقة زوجها العقلية بعد سفرها له بالخليج

"أهله بيشتغلوا فى الخارج ومتضيعيش الفرصة لأن سنك عدى 30 سنة".. بتلك الكلمات استطاع أهل "هالة.ع" التأثير عليها والمساهمة فى تضيع مستقبلها وتزويجها من شخص لم تر فقط إلا صورته طمعا فى المال وكون أهله يعملون بإحدى دول الخليج لتكتشف بعد إتمام عقد الزواج والسفر له بأنه مصاب بإعاقة عقلية وتقضى شهرين فى حياة بائسة فى محاولة إثبات الغش الذى تعرضت له بسبب وضعه الصحى وهو ما أصابها بأزمة نفسية شديدة اضطرت بعدها للجوء للقضاء بحثا عن حل.

وطالبت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بروض الفرج فيها ببطلان وفسخ عقد الزواج للغش والتدليس، موضحة: عندما طلبت حقى أثر اكتشافى خداع أهل زوجى أعلنوا الحرب على، محاولين إجبارى على العيش وتقبل حالة نجلهم والتأثير على ودفعى لليأس والشعور بالعجز وقلة الحيلة ولكنى توجهت على الفور وحررت بلاغا يفيد بتزويرهم فور وصولى للمنزل.

وتابعت فى الدعوى رقم 6012 لسنة 2018: واجهت أثناء وقوفى أمام القضاء ورحلة عودتى لمصر ابتزاز من أسرته ووصل الأمر بأن قاموا بمحاولة تأجير بلطجية للتعدى على حتى يمنعونى من الحصول على حقوقى، وفى بعض الأحيان أقدموا على عرض رشاوى مالية لأتنازل عن القضايا والبلاغات وأعود وأرضى بالأمر الواقع مبررين بأنهم يمتلكوا أموالا ويرغبون فى أن يعيش ابنهم حياة سوية دون أن يشعر بالنقص ويرون أحفادا له مثل باقى أشقائه.

وأكدت هالة التى تبحث عن حل منذ 4 سنوات لأزمتها: "ما زالت أدفع ثمن خطأ أهلى وطمعهم فى المال وإجبارى على الزواج من رجل رأيت صورته مرة واحدة والآن أقف بين خيارين كلاهما سيئ أما الرضوخ والعيش مع شخص لديه إعاقة ذهنية بالغصب والإكراه أو مواجهة محامين وأموال عائلته فى المحاكم لأجل غير مسمى".