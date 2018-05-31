video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: ترامب طلب ذكر روسيا ضمن أسباب إقالة جيمس كومى

الخميس، 31 مايو 2018 11:34 ص
نيويورك تايمز: ترامب طلب ذكر روسيا ضمن أسباب إقالة جيمس كومى دونالد ترامب وجيمس كومى
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن القائم السابق بأعمال مدير الإف بى أى، أندرو مكابى كتب مذكرة سرية فى الربيع الماضى تحدث فيها عن محادثة قدمت تفاصيل مهمة عما وراء الكواليس فى إقالة مدير الإف بى أى السابق جيمس كومى، بحسب ما أفاد عدد من الأشخاص المطلعين على المناقشة.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن إقالة كومى تعد محور تركيز رئيسى لتحقيق المدع الخاص روبرت مولر فيما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة سير التحقيق فى صلات حملته بروسيا، وقد سلم مكابى مذكرته للمحقق الخاص.

 

وفى الوثيقة التى لم يتم الكشف عن محتواها من قبل، وصف ماكبى المحادثة فى وزارة العدل مع نائب وزير العدل رود روزنستين فى الأيام الفوضوية فى مايو الماضى التى أعقبت إقالة كومة. وقد لعب روزنستين دورا رئيسيا فى الإقالة، وكتب مذكرة انتقدت كومى لتعامله مع تحقيقات قضية البريد الإلكترونى لهيلارى كلينتون.

 

 لكن فى الاجتماع بوزارة العدل، أضاف روزنستين تفصيلة جديدة، حيث قال إن ترامب قد طلب منه فى الأساس الإشارة إلى روسيا فى المذكرة. ولم يوضح روزنستين ما أراد ترامب أن يقوله.

 

وبالنسبة لمكابى بدا هذا دليلا محتملا على أن إقالة كومى لها علاقة بالفعل بالتحقيق الذى يجريه الإف بى أى فى صلات حملته بترامب، وقد ساعد روزنستين فى تقديم قصة أخرى للتغطية على السبب الحقيقى بالكتابة عن تحقيقات كلينتون.

 

وقال أحد المصادر المطلعة على محادثة روزنستين مع الرئيس، إن ترامب أراد بسهولة أن يذكر نائب وزير العدل أنه لا يخضع شخصيا للتحقيق فى قضية روسيا. وقال روزنستين إن هذا لم يكن ضروريا ولم يكتب هذه الإشارة، وقالها ترامب فى النهاية عندما أعلن الإقالة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دونالد ترامب يلتقى كيم كاردشيان لمناقشة خطة إصلاح أحوال السجون الأمريكية

ترامب يهاجم وزير العدل فى إدارته مع تصاعد النزاع حول التحقيق بالتدخل الروسى

ترامب يخوض فى الجدل حول تغريدة عنصرية للممثلة روزان بار

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

اقالة جيمس كومى

اف بى اى

نائب وزير العدل الامريكى




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة