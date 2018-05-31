نيويورك تايمز: ترامب طلب ذكر روسيا ضمن أسباب إقالة جيمس كومى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن القائم السابق بأعمال مدير الإف بى أى، أندرو مكابى كتب مذكرة سرية فى الربيع الماضى تحدث فيها عن محادثة قدمت تفاصيل مهمة عما وراء الكواليس فى إقالة مدير الإف بى أى السابق جيمس كومى، بحسب ما أفاد عدد من الأشخاص المطلعين على المناقشة.

ولفتت الصحيفة إلى أن إقالة كومى تعد محور تركيز رئيسى لتحقيق المدع الخاص روبرت مولر فيما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة سير التحقيق فى صلات حملته بروسيا، وقد سلم مكابى مذكرته للمحقق الخاص.

وفى الوثيقة التى لم يتم الكشف عن محتواها من قبل، وصف ماكبى المحادثة فى وزارة العدل مع نائب وزير العدل رود روزنستين فى الأيام الفوضوية فى مايو الماضى التى أعقبت إقالة كومة. وقد لعب روزنستين دورا رئيسيا فى الإقالة، وكتب مذكرة انتقدت كومى لتعامله مع تحقيقات قضية البريد الإلكترونى لهيلارى كلينتون.

لكن فى الاجتماع بوزارة العدل، أضاف روزنستين تفصيلة جديدة، حيث قال إن ترامب قد طلب منه فى الأساس الإشارة إلى روسيا فى المذكرة. ولم يوضح روزنستين ما أراد ترامب أن يقوله.

وبالنسبة لمكابى بدا هذا دليلا محتملا على أن إقالة كومى لها علاقة بالفعل بالتحقيق الذى يجريه الإف بى أى فى صلات حملته بترامب، وقد ساعد روزنستين فى تقديم قصة أخرى للتغطية على السبب الحقيقى بالكتابة عن تحقيقات كلينتون.

وقال أحد المصادر المطلعة على محادثة روزنستين مع الرئيس، إن ترامب أراد بسهولة أن يذكر نائب وزير العدل أنه لا يخضع شخصيا للتحقيق فى قضية روسيا. وقال روزنستين إن هذا لم يكن ضروريا ولم يكتب هذه الإشارة، وقالها ترامب فى النهاية عندما أعلن الإقالة.