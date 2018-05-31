نيكى يرتفع بفعل انحسار مخاوف بشأن أزمة سياسية فى إيطاليا

طوكيو ـ رويترز

ارتفع المؤشر نيكى اليابانى اليوم الخميس، من أدنى مستوى فى 6 أسابيع بعدما انحسرت المخاوف بشأن أزمة سياسية فى إيطاليا، حيث قفز لـ0.83 % ليغلق عند 22201.82 نقطة.

كان المؤشر تراجع إلى 21931.65 نقطة أمس الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ 18 أبريل، وسجلت أسهم شركات التعدين والسيارات والأدوية أداء أفضل من السوق بينما تراجعت أسهم شركات الشحن والطيران.

وقفز سهم اليابان للتنقيب البترولى بأكثر من 5%، بعدما رفعت ميتسوبيشى يو.إف.جيه مورجان ستانلى سيكورتيز تصنيفه، وارتفع سهم تويوتا موتور 1.17 % وسهم هوندا موتور 0.85 %، وانخفض سهم ميتسوى أو.إس.كيه لاينز 1.1 % ، ونزل سهم جابان إيرلاينز 1.6%.

كانت الأسهم اليابانية تراجعت فى وقت سابق من الأسبوع الحالى مواكبة لتراجع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف بشأن عدم الاستقرار فى إيطاليا واحتمال خروجها من منطقة اليورو، وهو ما دفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن، غير أن الأسهم تعافت فى الأسواق الخارجية بعدما حاولت حركة 5-نجوم الإيطالية مجددا تشكيل حكومة ائتلافية، ودعت الخبير الاقتصادى المناهض لليورو باولو سافونا لسحب ترشحه لمنصب وزير الاقتصاد.

لكن المتعاملين قالوا إن المكاسب ربما تكون قصيرة الأمد نظرا لوجود عوامل سلبية تؤثر على الأسهم اليابانية مثل ارتفاع الين وهو ما سيحجم النشاط، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 % إلى 1747.45 نقطة.