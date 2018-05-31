ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بنسبة نجاح 78.17 %

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2017 / 2018، بنسبة نجاح 78.17 %.

وتقدم لآداء الامتحان 108554 طالب وطالبة، حضر منهم 107784 ونجح منهم 84258 طالب وطالبة.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم للعام الدراسى 2017/2018 بنسبة نجاح 87.1 %، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100%.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية، وبلغت نسبة النجاح 63 %، حيث تقدم لأداء الامتحان 3567 طالب وطالبة، حضر منهم 3381 ونجح 2130 طالبا وطالبة.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين فى امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسى، وأشاد بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادى على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقى الشعوب.

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