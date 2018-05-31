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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الخميس، 31 مايو 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر أحوال الطقس فى القاهرة - صورة أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
 
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
 
ويتوقع خبراء الأرصاد بالنسبة لحالة البحر المتوسط أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 

الصغرى العظمى 

 

القاهرة 23 32
 
وسط الدلتا 22 32
 
الإسكندرية 22 28
 
بلطيم 22 29
 
مطروح 19 27
 
السلوم 18 29
 
سيوة 20 35
 
بورسعيد 23 29
 
دمياط 22 28
 
العريش 20 29
 
رفح 19 28
 
الإسماعيلية 20 33
 
السويس 20 33
 
رأس سدر 23 34
 
نخل 17 32
 
نويبع 25 33
 
طابا 20 31
 
كاترين 14 29
 
الطور 25 35
 
شرم الشيخ 26 35
 
الغردقة 25 35
 
مرسى علم 25 34
 
الفيوم 23 34
 
بنى سويف 22 34
 
المنيا 21 34
 
أسيوط 22 35
 
سوهاج 22 37
 
قنا 23 37
 
الأقصر 23 37
 
أسوان 25 38
 
أبوسمبل 25 37
 
الوادي الجديد 25 36 
 
شلاتين 26 37
 
أبو رماد 27 36
 
راس حدربة 28 35
 
حلايب 28 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 28 44 
 
المدينة 26 40
 
الرياض 28 41
 
المنامة 31 39
 
أبوظبي 30 40
 
الدوحة 30 41
 
الكويت 29 43
 
دمشق 13 29
 
بيروت 21 27
 
عمان 15 26
 
القدس 16 24
 
غزة 22 27
 
بغداد 27 42
 
مسقط 33 38 
 
صنعاء 14 28
 
الخرطوم 28 38
 
طرابلس 21 28
 
تونس 18 27
 
الجزائر 15 20
 
الرباط 14 22
 
نواكشوط 22 29
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 
 
أنقرة 11 24 
 
اسطنبول 16 23
 
إسلام آباد 27 43
 
نيودلهي 31 44
 
جاكرتا 24 34
 
بكين 20 34 
 
كوالامبور 24 32
 
طوكيو 17 23
 
أثينا 19 29
 
روما 17 28
 
باريس 15 24
 
مدريد 13 24
 
برلين 20 31
 
لندن 16 23
 
مونتريال 18 27
 
موسكو 04 13
 
نيويورك 18 21
 
واشنطن 22 29
 

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