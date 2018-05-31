الرئيسية اقتصاد وبورصة ننشر أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الخميس، 31 مايو 2018 01:22 م الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كتب هانى الحوتى إضافة تعليق نشرت البورصة، قوائم المرشحين لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، والتى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. "الرقابة المالية" توقف الشركة الخليجية لتداول الأوراق المالية 30 يومًا اخبار البورصة المصرية البورصة المصرية البورصة مصر للمقاصة اخبار الاقتصاد "التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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