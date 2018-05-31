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نقابة المعلمين: قبول 116 اعتذار من معلمى المنيا عن المشاركة بامتحانات الثانوية

الخميس، 31 مايو 2018 06:00 ص
نقابة المعلمين: قبول 116 اعتذار من معلمى المنيا عن المشاركة بامتحانات الثانوية خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس
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قال خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، إن النقابة تواصلت مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لحل أزمة معلمى المنيا وذلك عقب تكليف الإدارة العامة للامتحانات لعدد كبير منهم بالمشاركة بتصحيح أعمال امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، مشيرا إلى أنه تم إنهاء أزمتهم.
 
وأوضح الزناتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التربية والتعليم استجابت لمطالب المعلمين وقبلت اعتذار 116 معلم عن أعمال الثانوية، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يتم انتداب المعلمين إلى محافظة تبعد عن مقر إقامتهم بـ500 كيلو متر، فى الوقت الذى تفصل فيه عن محافظتهم 3 محافظات أخرى، يمكن الاستعانة بهم فيها.
 
وأشار القائم بأعمال نقيب المعلمين، إلى أن معلمى بعض المواد التى تواجه ضعف بأعداد معلميها مثل التاريخ، والفيزياء، واجهوا صعوبة فى الاعتذار عن المشاركة بأعمال الامتحانات، وسيلتزموا بالتكليف الصادر لهم.
 
 

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نقابة المعلمين

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اعتذار معلمين عن الثانوية




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