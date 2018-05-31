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نائبا وزيرى خارجية كوريا الجنوبية وروسيا يجريان محادثات غدا فى سول

الخميس، 31 مايو 2018 10:55 ص
نائبا وزيرى خارجية كوريا الجنوبية وروسيا يجريان محادثات غدا فى سول لافروف
سول (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن نائبى وزيرى خارجية كوريا الجنوبية وروسيا سيجريان محادثات فى العاصمة، سول، بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة فى شبه الجزيرة الكورية.

وسيجرى نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، ليم سونج-نام، ونظيره الروسى، فلاديمير تيتوف، الحوار الاستراتيجى السادس غدًا الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية نوه كيو-دوك - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "يجرى الجانبان نقاشات واسعة النطاق حول تطور العلاقات الكورية الجنوبية - الروسية والأوضاع الحالية فى شبه الجزيرة الكورية والشئون الرئيسية الدولية والإقليمية من أجل تعزيز الاتصال الاستراتيجى الثنائي".

يأتى هذا الاجتماع وسط موجة من الجهود الدبلوماسية التى ترمى إلى إنهاء البرنامج النووى فى كوريا الشمالية وإحلال سلام دائم فى شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، يزور بيونج يانج حاليًا تلبية لدعوة من وزير الخارجية الكورى الشمالي، رى يونج-هو، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة التطورات المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

 


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