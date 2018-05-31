موجز الساعة 6.. صرف المعاشات من ماكينات الصرف غدا ومن مكاتب التأمينات الأحد

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها، إعلان وزارة التضامن الاجتماعى بدء صرف معاشات شهر يونيو لـ7.7 مليون مستحق الصرف، بقيمة إجمالية 11.2 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

السيسي يشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب برئاسته

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا، اليوم الخميس، بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة ثلاثة سنوات برئاسته.

الرئيس يقرر تعيين الدكتورة رشا خليل مديرا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا، اليوم، الخميس، بتعيين الدكتورة رشا عياد راغب خليل، مديراً تنفيذياً للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير.

وزير التموين يطمئن المواطنين : "محدش يقلق من توفير الأرز"

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة اتخذت قرارا بعدم الدخول كمشتر رئيسى للأرز من الأسواق خلال شهر رمضان حتى لا يتأثر السوق خاصة فى ظل الإقبال على الأرز فى الشهر المبارك سواء فى موائد الرحمن او لشنط رمضان، وانه خلال الشهر المقبل عقب عيد الفطر المبارك سيتم الحصول على الأرز من الموردين قائلا: " محدش يقلق من توفير الأرز " .

وزير الخارجية لوفد الكونجرس: دعم أمريكا لمصر مؤخرا لا يحقق المصالح المشتركة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، بوفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري "داريل عيسى" رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومى بمجلس النواب، وعضوية النائب الديمقراطي "ستيفن لينش" رئيس الأقلية باللجنة.

صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية غدًا.. ومن مكاتب التأمينات الأحد

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر يونيو لعدد 7.7 مليون مستحق الصرف، بقيمة إجمالية 11.2 مليار جنيه وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

ننشر خريطة 5 فرص استثمارية لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بـ25 مليار جنيه

كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن طرح 5 فرص استثمارية بمحافظات السويس بمساحة 30 فدانًا وقنا 16 فدانًا والأقصر 26 فدانًا والشرقية 52 فدانًا والإسكندرية 50 فدانًا باستثمارات 25 مليار جنيه، ومن المستهدف توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وزير الدفاع فى حفل إفطار أبطال الجيش: مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى أن القوات المسلحة بعطاء رجالها ووفائهم لمهامهم وقسم الولاء للوطن المفدى ستظل الدرع الواقى ، والحصن المنيع لشعبها العظيم

الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجة البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بدأت عملها اليوم وتتواصل مع رؤساء اللجان

بدأت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة أول يوم عمل لها، حيث تتابع الغرفة وأعضائها مع رؤساء اللجان، للتأكد من وصولهم إلى المحافظات لاستلام لجان السير.

صور.. وزير النقل يستقل جرار قطار متجها للقاهرة بعد افتتاح محطة أبوتيج بأسيوط

قاد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والموصلات، جرّار قطار "981 vip" أثناء مغادرة محافظة أسيوط للعودة إلى القاهرة بعد افتتاح محطة أبوتيج للسكك الحديدية بمحافظة أسيوط، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بإجمالى تكلفة 5.4 مليون جنيه.

وزير التموين: الأجهزة الرقابية لم تطلب أى ملف عن الوزارة بشأن قضية الرشوة

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تحقيقات تجرى بشأن مع حدث مع بعض المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، قائلا: "الموضوع ليس له علاقة بالوزارة، وإنما يخص الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتحقيقات تمشى فى مجراها الطبيعي".

انتظرونا غدا.. انطلاق أقوى سلسلة مراجعات لطلاب الثانوية العامة

يقدم "اليوم السابع" سلسلة مراجعات لطلاب الثانوية العامة، لنخبة من أفضل الأساتذة، على أمل أن تكون بعون الله تعالى سببًا فى تفوق أبنائنا الطلاب، وسبيلاً نحو الدرجات النهائية.

القوى العاملة تعدل موعد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس المنظمات النقابية

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قرارا بتعديل مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022 ، بحيث تجرى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية التى تعذر إجراء الانتخابات بها فى المواعيد المقررة أو التى قررت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات إعادة إجراءات التصويت بها لأى سبب من الأسباب.

الداخلية تضبط تاجر مخدرات لحيازته 26 كيلو هيروين خام بالبساتين

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط المتهم الهارب فى واقعة ضبط 26 كيلو جرام مخدر الهيروين بمحافظة الإسماعيلية أثناء اختبائه فى البساتين بمحافظة القاهرة، فى إطار الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية التى تهدف فى أحد محاورها إلى تكثيف الجهود الأمنية لمجابهة ظاهرة المخدرات والتصدى بكل حزم للعناصر الخطرة والنشطة القائمة عليها لتلافى آثارها الضارة .

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

كشف مصدر بالمنتخب الوطنى أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى سيبدأ التدريبات بعد 10 أيام من الآن، أى قبل انطلاق مونديال روسيا بـ4 أيام.

السيسي يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان السبت.. ويلقى خطابا للأمة.. رئيس النواب يدعو المجلس لجلسة خاصة.. وشريف إسماعيل وشيخ الأزهر والبابا تواضروس أبرز الحضور.. والعلم المصرى يزين مبانى البرلمان والحكومة

يستقبل مجلس النواب خلال ساعات، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان فى جلسة خاصة يوم السبت القادم الموافق 2 يونيو، ليتسلم مقاليد البلاد فى فترة رئاسية ثانية، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بواقع97.08 % من الأصوات الصحيحة.

"قنبلة زيدان".. زيزو يستقيل من تدريب ريال مدريد بعد 878 يوماً من الإنجازات.. 9 ألقاب تزين مسيرة أسطورة فرنسا مع الملكى.. حقق العلامة الكاملة فى المباريات النهائية.. ولم يعرف الهزيمة أمام برشلونة فى كامب نو

فجر زين الدين زيدان، المدير الفنى لنادى ريال مدريد الإسبانى، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أعلن استقالته من تدريب الفريق الملكى، فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

صور.. وزير النقل يضع حجر أساس أول ميناء نهرى بسوهاج.. الميناء على مساحة 15 فدانا بطاقة تداول سنوية تبلغ 6.6 مليون طن.. ويفتتح محطة قطارات المنشاة ويؤكد: تطوير 86 محطة سكة حديد بسوهاج بتكلفة 471 مليون جنيه

وضع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الخميس، حجر الأساس لإنشاء أول ميناء نهرى بمحافظة سوهاج (ميناء سوهاج النهرى)، وذلك بحضور المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم، والدكتورعبد العظيم محمد على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، ويأتى ذلك فى إطار تفعيل منظومة النقل النهرى وما يتطلبه هذا التفعيل من إنشاء الموانئ النهرية وخاصة فى صعيد مصر.