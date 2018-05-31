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مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم حفل إفطار للوفد المصرى بمؤتمر العمل الدولى

الخميس، 31 مايو 2018 04:28 م
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم حفل إفطار للوفد المصرى بمؤتمر العمل الدولى السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة
جنيف (أ ش أ)
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أقام السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف حفل إفطار للوفد المصرى المشارك فى الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولى المنعقدة حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف ويستمر حتى 8 يونيو المقبل، وذلك على شرف محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس الوفد.

وجرى خلال حفل الإفطار مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وأهمية تنسيق المواقف العربية تجاه هذه الموضوعات، والحرص على المشاركة الفعالة والمنتظمة فى أعمال اللجان، لإثراء النقاشات المتعلقة بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول الأعمال.

وتطرقت المناقشات برئاسة سعفان إلى عدم إدراج مصر على قائمة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، حيث تم التأكيد على أن ذلك لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة جهد كبيرة وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة وممثلى العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية الأخرى لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء، وذلك لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، وذلك بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الجديد، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.

وجاءت الانتخابات النقابية العمالية التى تجرى حاليا بإرادة عمالية لاختيار منظماتهم على مرحلتين فى مايو الحالي، وذلك بعد 12 عاما من آخر انتخابات أجريت فى 2006 لتعمل كافة المنظمات النقابية بمظلة تشريعية واحدة.

وأكد أعضاء الوفد حرصهم على وحدة هدفهم خلال أعمال المؤتمر، وأنهم يعملون تحت شعار "مصر أولا وقبل كل شيء".

 


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