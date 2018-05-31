مقتل 5 أشخاص خلال مظاهرات احتجاجية فى نيكاراجوا

ماناجوا (أ ش أ)

لقى خمسة أشخاص على الأقل حتفهم إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال مظاهرات بمدينة "ماناجوا" عاصمة نيكاراجوا تطالب بتنحى الرئيس "دانييل أورتيجا" عن منصبه.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الخميس، أن مجموعة من المسلحين قاموا بإطلاق النيران على مسيرة حاشدة نظمتها أمهات 63 طالبا لقوا حتفهم خلال المظاهرات الاحتجاجية التى شهدتها البلاد مؤخرا على تعديلات تقترحها الحكومة على نظام الضمان الاجتماعى.

وكانت الاحتجاجات الدامية قد اندلعت فى نيكاراجوا فى شهر ابريل الماضى ضد التعديلات التى تسعى إلى خفض المعاشات مما أسفر عن مقتل 77 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 800 آخرين.