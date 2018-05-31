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الخميس، 31 مايو 2018 09:07 ص
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مقتل 3 مسلحين فى انفجار سيارة مفخخة بمحافظة درعا السورية

الخميس، 31 مايو 2018 08:22 ص
مقتل 3 مسلحين فى انفجار سيارة مفخخة بمحافظة درعا السورية جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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قتل ثلاثة عناصر من المسلحين فى انفجار سيارة مفخخة عند اقترابها من حاجز للمسلحين فى المنطقة الريفية بين محافظتى درعا والقنيطرة جنوبى البلاد.

وقالت مصادر - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الخميس "إن القوات السورية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة المسلحين فى مدينة درعا التى لا تزال تشهد حشد المزيد من القوات السورية.

وفى محافظة فى دير الزور، قتل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى قصف بطائرات مسيرة (بدون طيار) تابعة لقوات التحالف الدولى فى ريف المحافظة الشرقى، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومسلحى التنظيم فى بادية دير الزور وعلى الضفاف الغربية لنهر الفرات بعد هجوم لمسلحى التنظيم على المنطقة

 


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