مقتل سائق توك توك بطلق نارى بكفر الشيخ

لقى إبراهيم عبدالفتاح السيد عبدالله، 32 سنة، سائق توك توك، مصرعه بطلق نارى، أثناء مروره مصادفه خلال مشاجرة بين عدد من الشباب، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عبدالوهاب، رئيس المباحث الجنائية، يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين الأول ربجب محمد محارب، 20 سنة، سائق توك توك، وضياء إبراهيم سعدية، 20 سنة سائق توك توك، ويقيمان بقرية مسير، والطرف الثانى السعيد عبدالنبى السعيد عمارة، 27 سنة، سائق توك توك، مقيم بعزبة المصلحة، بسبب أولوية المرور فى الطريق، فقام الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش، كانت بحوزته،فاصاب المجنى عليه أثناء تواجده بالمكان،وبسؤال عم المجنى عليه زكريا إبراهيم السيد، 47سنة، فلاح، مقيم بعزبة اسكندرية، اتهم الطرف الثانى بإحداث الإصابات فى نجل شقيقه بإطلاق عيار نارى.

وبسؤال الأهالى أقروا بنشوب مشاجرة بين المتهم وآخرين، أخرج على إثرها فرد خرطوش كان بحوزته وقام بإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية وبمرور المجنى عليه أثناء استقلاله التوك توك الخاص به تزامنا مع خروج الرصاصة، التى استقرت فى صدره قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى الفور انتقلت قوة بقيادة الرائد رامى عبد الصمد شرف الدين رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقيب محمد هانى والنقيب محمد قنديل والنقيب محمد إسماعيل معاونا مباحث المركز، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم السعيد عبدالنبى السعيد عمارة، 27 سنة، سائق توك توك، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعه، تحرر المحضر رقم 7116 إدارى مركز كفر الشسيخ، وجارى العرض على النيابة العامة.