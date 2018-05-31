مصرع عامل بمحل بيتزا فى التجمع صعقا بالكهرباء.. والنيابة تصرح بدفن الجثة

كتبت أمنية الموجى

صرحت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بدفن جثة شاب يعمل فى أحد محلات البيتزا بالتجمع الأول، بعد انتهاء تشريح جثمانه، أمام مصلحة الطب الشرعى، وذلك فى واقعة وفاته بمقر عمله صعقا بالكهرباء.

كان قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغا من العاملين بأحد محلات البيتزا، يفيد بمصرع عامل أثناء عمله بتجهيز وجبات إفطار رمضان، صعقا بالكهرباء، ولم يستطع أحد التدخل لإنقاذه، بسبب شدة الماس الكهربائى، وظل الشاب ينازع الموت قرابة ساعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.