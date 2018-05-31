مصرع طفلة وإصابة شقيقتيها بعد تناولهن وجبة أرز بلبن فاسدة بمنزلهن بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت شقيقتيها، إثر تناولهن وجبة أرز بلبن معدة منذ 3 أيام وفاسدة، وذلك بمنزلهم بقرية سنهور بمحافظة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفي إبشواى المركزى، بوصول كل من "رحمة م ن" 3 سنوات، وشقيقتيها "ملك" 4 سنوات، و"حبيبة" 6 سنوات، وجميعهن يقيمن بقرية سنهور بمركز سنورس، ومصابات بحالة إعياء شديد وقئ مستمر وإسهال، ادعاء تسمم غذائى، وتوفيت الأولى أثناء محاولة إسعافها.

وبسؤال والدتهم "رانيا ع ع" 27 سنة ربة منزل، أكدت أن بناتها تناولن وجبة أرز بلبن معدة منذ 3 أيام بالمنزل، وبعدها شعروا بحالة إعياء شديد، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة قيد برقم 3041 لسنة 2018، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.