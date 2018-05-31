مصرع سائق وإصابة 6 آخرين فى حادث بالدقهلية

لقى سائق تروسيكل مصرعه وأصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم على طريق منية النصر الزرقا أمام قرية النزل بين أتوبيس رحلات وتروسيكل.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر ، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق منية النصر - الزرقا أمام قرية " النزل" دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفى الحادث كلاً من الأتوبيس رقم ( 70305 رحلات الدقهلية ) قيادة المدعو محمد أ. ا. س 20 سائق ومقيم قرية " كفر علام " دائرة المركز باتجاه الزرقا تروسيكل ( بدون لوحات معدنية ) قيادة المدعو رمضان أ.ا. 46 سنة سائق ومقيم قرية " الحميدية " دائرة المركز باتجاه منية النصر سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائدى المركبتين ما أدى إلى اصطدامهما بالمواجهة .

أسفر الحادث عن وفـاة قائد التروسيكل إصابة كل من قائد الأتوبيس ، وإبراهيم م. 20 سنة ، و السيد م. 30 سنة ، و ربيع ع. 60 سنة ، و على م. س35 ، و - محمد أ. .س37 وجميعهم من مستقلى التروسيكل ويعملون بالمعمار ويقيمون دائرة المركز باشتباه جروح وكدمات وما بعد الارتجاج .

تم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى منية النصر المركزى، عدا المصاب الثانى تم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى لإصابته بجرح بالذقن واشتباه ما بعد الارتجاج وبسؤال قائد السيارة ومن سمحت حالته من المصابين أيدوا مضمون الفحص بسؤال نجل المتوفى .20 سنة سائق ومقيم قرية " الحميدية " أيد ذات المضمون.

ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ، ولا توجد شبهة جنائية تم التحفظ على المركبتين على ذمة تصرفات النيابة.