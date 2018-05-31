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مستوطنون وطلبة يهود وعناصر من المخابرات الإسرائيلية يقتحمون المسجد الأقصى

الخميس، 31 مايو 2018 01:31 م
مستوطنون وطلبة يهود وعناصر من المخابرات الإسرائيلية يقتحمون المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 62 مستوطنا و 72 طالبا يهوديا اقتحموا المسجد المبارك، وتجولوا فى باحاته بحراسة شرطية مشددة، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وتشهد باحات المسجد الأقصى منذ بدء شهر رمضان المبارك تواجدا ملحوظا للمصلين من أهل القدس والداخل الفلسطينى المحتل الذين يتوزعون على حلقات العلم والذكر وقراءة القرآن الكريم، والاستماع للدروس الدينية، فى ظل أجواء إيمانية وروحانية مميزة.

يشار إلى أن الأقصى يتعرض يوميا (عدا الجمعة والسبت) لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لتنفيذ تقسيمه زمانيا ومكانيا.

 


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