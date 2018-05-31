مد أجل الحكم على 4 متهمين بقتل 4 آخرين لجلسة 24 يونيو المقبل

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، اليوم الخميس، مد أجل الحكم على 4 متهمين بقتل 4 مواطنين فى التبين، لجلسة 24 يونيو المقبل، لاستكمال المداولة.

كانت المحكمة أحالت فى جلستها السابقة أوراق 4 متهمين بجميع الأراء لفضيلة المفتى، لاستطلاع رأيه فى إعدام المتهمين، لاتهامهم بقتل 4 مواطنين بالتبين.

صدر القرار بعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهم محمود صابر عبد الكريم، 25 سنة، عامل، بتهمة قتل المجنى عليهما أحمد حامد عبد الغنى ونجله محمد، وقيام المتهمين صبرى أبو سريع عبد العزيز، 32 سنة، سائق، وحامد أحمد حامد، 28 سنة، سائق، وأحمد فتحى محمد، هارب، بقتل المجنى عليه عبد الرحمن صابر عبد الكريم وقيام المتهم حامد أحمد حامد بقتل أحمد محمد عبد المنعم بالخطأ.