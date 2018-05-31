مدير عام "العمل العربية" يدعو "العمل الدولية" لدعم صندوق فلسطين للحماية الإجتماعية

جنيف (أ ش أ)

طالب فايز على المطيرى مدير عام منظمة العمل العربية - فى كلمة أمام مؤتمر العمل الدولى اليوم الخميس، فى جنيف بعقد مؤتمر للمانحين لدعم صندوق فلسطين للتشغيل والحماية الاجتماعية؛ لإيجاد فرص العمل اللائقة وتأمين الحياة الكريمة للشباب الفلسطينى.

وقال المطيرى إن التصعيد الأخير من جانب الاحتلال الإسرائيلى على أرض فلسطين فى الذكرى السبعين للنكبة يدعو لمناشدة الضمير الإنسانى لوقف النزيف البشرى وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المعاناة اليومية التى يعيشها عمال وشعب فلسطين وحرمانهم من أبسط حقوقهم فى انتهاك لجميع الأعراف والمواثيق الدولية.

وحث مدير عام منظمة العمل العربية على المساهمة لإعادة الحقوق إلى مستحقيها وكذلك دعوة الجهات المانحة لاستثمار الطاقات البشرية الواعدة بدعم مشاريع التشغيل والأعمال الريادية.

وطالب المطيرى -فى كلمته أمام المؤتمر- بإعادة النظر فى منهجية وآلية لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية حتى لا تكون هناك أى شبهة انحياز أو انتقائية فى تحديد الحالات المخالفة لمعايير العمل غير تلك التى تتعلق بالأهداف المعلنة والمعروفة لمنظمة العمل الدولية.

وأكد المطيرى أهمية الالتزام بالشفافية والحيادية فى تعامل اللجنة مع الدول العربية؛ حفاظًا على مصداقيتها وتحقيق أهدافها وأشار إلى أن ذلك يأتى تأكيدًا لقرار مؤتمر العمل العربى فى دورته "45" لعام 2018 وما أقرته المجموعة العربية التى اجتمعت على هامش الدورة "107" الحالية لمؤتمر العمل الدولى فى جنيف.