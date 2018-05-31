محور روض الفرج × أرقام.. 22 معلومة جديدة تشرح أكبر وأضخم طريق فى مصر

خلال السنوات الثلاث الأخيرة شهدت مصر حركة بنيان عظيمة، فلا يمكن أن تتنقل من مكان لآخر بإحدى المحافظات إلا وتلمح عينك واحدا من المشروعات القومية العملاقة..وفى هذا التقرير نقدم 22 معلومة جديدة عن محور روض الفرج والذى يعد الأضخم فى مصر وهى..

1- محور روض الفرج هو محور عرضى حر يربط شمال وشرق القاهرة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 39.

2- يبلغ طوله 600 كيلو متر

3- 22 شركة مقاولات تعمل فى محور روض الفرج بين شركات قطاع عام وقطاع خاص.

4- يشارك فى تنفيذ أعمال مشروع محور روض الفرج 4 آلاف مهندس وفنى وعامل.

5- يتم استخدام أكثر من 50 ونشا لحمولات تصل إلى 600 طن، و27 ماكينة دق خوازيق.

6- محور روض الفرج سيكون محور موازى لمحور 26 يوليو مما يساعد على حل الأزمة المرورية.

7- محور روض الفرج سيساهم فى توفير 200 ألف لتر بنزين فى اليوم.

8- محور روض الفرج يربط مناطق شمال محور أبو بكر الصديق على ترعة الإسماعيلية بشرق القاهرة.

9- محور روض الفرج يعد جزء من الطريق الحر من الزعفرانة ويربط الطريق الساحلى للبحر الأحمر من خلال طريق الجلالة الجديد.

10- تكلفة مشروع محور روض الفرج تتخطى الـ5 مليارات جنيه طبقا لتصريحات اللواء كامل الوزير.

11- المرحلة الثانية من المشروع تقدر بنحو 4 مليارات جنيه.

12- يتكون المحور من اتجاهين و6 حارات مرورية بكل اتجاه.

13- محور روض الفرج يشمل 31 مطلع ومنزل وهى.

أ‌- 6 منازل ومطالع بالمظلات.

ب‌- 8 مطالع ومنازل بالدائرى.

ت‌- 3 منازل فى بداية المحور بالخلفاوى

ث‌- منزلين على كورنيش النيل للقادم من الطريق الزراعى والقادم من وسط القاهرة.

ج‌- 3 منازل بشبرا منها 2 لشارع دولتيان حتى كوبرى أبو وافية، ومنزل للكورنيش للمتجه إلى وسط القاهرة.

ح‌- منزل الكوبرى الرئيسى الذى يؤدى إلى ترعة الاسماعيلية حتى محطة الكهرباء.

خ‌- فى نهاية المحور عند الطريق الدائرى هناك 4 منازل و4 مطالع من الطريق الزراعى.

14- الكوبرى ينقسم إلى 3 أجزاء وهى :..

أ‌- الاول كوبرى النيل الشرقى المعلق الذى يجرى تنفيذه على عمودين بارتفاع 94 مترا.

ب‌- كوبرى النيل الشرقى يعد من أكبر الكبارى المعلقة عرضا فى العالم.

ت‌- الجزء الثانى كوبرى النيل الغربى الذى تم إنشاؤه بنظام العربات المتحركة.

15- يتم تنفيذ محور روض الفرج والكبارى التى يتضمنها ليتحمل أوزان تصل إلى 120 طن.

16- محور روض الفرج يعد أول مشروع مصرى وأول كوبرى معلق بهذه الضخامة يتم تنفيذه بأيد مصرية 100 %.

17- سيتم تسجيل الكوبرى الملجم فى موسوعة جينيس، لكونه أعرض كوبرى فى العالم.

18- يبلغ عرضه 64 مترا فى المنتصف ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل والتى يصل عرضها إلى 300 متر.

19- من المستهدف مد محور "روض الفرج ـ الضبعة" حتى مدينة مطروح وسيدى برانى وصولاً إلى السلوم على الحدود الغربية مع ليبيا.

20- يصل طول محور روض الفرج كاملاً حتى السلوم حوالى 600 كم.

21- يربط محور روض الفرج الزعفرانة والعين السخنة على البحر الأحمر حتى الضبعة على المحور الشمال.

22- مراحل محور روض الفرج 3 مراحل هى..

- المرحلة الأولى تبدأ من الطريق الدائرى الإقليمى حتى طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوى بطول 30 كيلومتراً.

- المرحلة الثانية من المشروع فتمتد من الكيلو 39 من طريق الإسكندرية الصحراوى حتى الطريق الدائرى عند منطقة بشتيل.

- المرحلة الثالثة من الطريق الدائرى وتصل إلى منطقة شبرا.