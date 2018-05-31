محققون من سنغافورة يساعدون ماليزيا فى تحقيق بشأن فساد صندوق حكومى

رويترز

قالت شرطة سنغافورة، اليوم الخميس، إن محققين سنغافوريين يزورون العاصمة الماليزية كوالالمبور حاليا لمساعدة السلطات هناك فيما يتعلق بقضية فساد فى صندوق (1.إم.دي.بى) الحكومى.

وتشارك ست دول على الأقل منها الولايات المتحدة وسويسرا فى التحقيق فى مزاعم اختلاس 4.5 مليار دولار من الصندوق الذى أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

وقالت متحدثة باسم شرطة سنغافورة لرويترز عبر البريد الإلكترونى "نظراؤنا من ماليزيا طلبوا مساعدتنا فيما يتعلق بتحقيقات صندوق 1.إم.دى.بى ووافقنا على اجتماع فى كوالالمبور"، ولم توضح المتحدثة تفاصيل المساعدة المطلوبة.

وقالت لجنة ماليزية معنية بالتحقيق اليوم إنها تعمل مع مسؤولين من سنغافورة المجاورة على استرجاع أموال مختلسة ،وأضافت أن البلدين سيعملان على جمع أدلة فى إطار التحقيقات وتعقب شهود فى سنغافورة.

ويأتى ذلك بعد أسبوع من لقاء مسؤولين ماليزيين مع مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى ووزارة العدل الأمريكية. وتتهم الولايات المتحدة نجيب باختلاس أموال الصندوق.

وينفى نجيب ارتكاب أى مخالفات وقال فى عام 2016 إن الحكومة الماليزية ستتعاون مع المحققين الأمريكيين.

وتعهد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزى المنتخب حديثا بالتحقيق فى فضيحة الصندوق واتخاذ إجراء ضد المتواطئين أو المستفيدين من الفساد فيه.

ومثل رئيس الوزراء السابق أمام لجنة لمكافحة الفساد للإدلاء بأقواله فيما يتعلق بالسبب وراء تحويل 10.6 مليون دولار من أموال الصندوق إلى حسابه المصرفي.