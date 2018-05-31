محافظ القاهرة يستقبل وفد مدينة شنيانج الصينية لعرض فرص الاستثمار فى مصر

كتب سيد الخلفاوى

استقبل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة وفد مدينة شنيانج الصينية برئاسة بان ليجور رئيس البرلمان الشعبى لبلدية شنيانج والذى يزور القاهرة حاليا لمدة يومان لدعم وتعزيز التبادل والتعاون الخارجي وعرض فرص ومبادرات للاستثمار فى مصر وتفعيل اتفاقية الصداقة الموقعة بين القاهرة وشنيانج منذ عام 2016 فى كافة المجلات المختلفة، بحضور سونج إيقوا سفير الصين بالقاهرة وقرينته وسامح مصطفى زكى ممثلا عن الغرفة التجارية بالقاهرة .

وأكد خلالها المحافظ علي اهمية العلاقات والصداقة بين الصين وجمهورية مصر العربية حكوماً وشعبا وأن كلا البلدين يتمتعان بحضارة عريقة و تراث عريق وأكد خلالها بان ليجور رئيس البرلمان عن سعادته بالحفاوة وحسن الاستقبال ووجوده بمصر ويأمل في زيادة التعاون بين المدينين في كافة المجلات وخاصة في مجال التجارة والاقتصاد والثقافة وان هناك حوار مع عدد من الشركات الكبرى بشنيانج للعمل فى الدفع باستثمارات بالقاهرة خاصة مع توافر اليد العاملة والخامات، مشيرا إلى أن مدينة شنيانج من المدن الكبرى بالصين وتعتبر مدينة غنية بالثقافة والتاريخ عمرها حوالي 7200 سنة ويبلغ مساحتها حاليا 13000 كيلو متر مربع وتعد المدينة مركز إقليمي لها علاقات اقتصادية وتجارية مع معظم دول العالم مع وجود 163 شركة عالمية بالإضافة إلى كونها تمتلك قدرات كثيرة علمية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا من خلال وجود 47 جامعة و107 معهد مستقل للبحث العلمي ومئات المختبرات الرئيسية والهندسية والشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا الفائقة.

وأكد سونج إيقوا سفير الصين بالقاهرة بأن هناك توطيد للعلاقات وأواصر التعاون بين الصين ومصر في كافة المجالات وان أمس 30 مايو يوافق إحياء الذكري 62 على بدء العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين، مشيراً إلى أن مصر من الدول التى لها مستقبل واعد بتوافر فرص الاستثمار بها.

وأقام محافظ القاهرة حفل افطار للضيوف بحديقة الازهر مع جولة سياحية لهم بشارع المعز ومنطقة القاهرة الخديوية.

شهد اللقاء اللواء محمد ايمن عبد التواب نائب المحافظ واللواء أحمد فؤاد السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.