محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.1%

الفيوم – رباب الجالي

اعتمد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017/2018 بنسبة نجاح بلغت 80.1 %، بحضور الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم.

أشار محافظ الفيوم، أن إجمالى عدد التلاميذ الذين تقدموا لآداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 51188 تلميذ وتلميذة حضر من بينهم 50476 تلميذ وتلميذة، نجح منهم 40432 تلميذ وتلميذة بنسبة نجاح بلغت 80.1%، وفى الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح 71%، كما بلغت نسبة النجاح فى مدارس التربية الخاصة للصم 81%، وللمكفوفين 88%.

وأضاف المحافظ أن إدارة غرب الفيوم التعليمية احتلت المركز الأول بين الإدارات التعليمية فى نسبة النجاح تلتها إدارة شرق الفيوم التعليمية ثم إدارة إطسا ثم إدارة أبشواى ثم إدارة سنورس ثم إدارة يوسف الصديق وأخيرا إدارة طامية التعليمية، مشيرا إلى أن إجمالى عدد التلاميذ الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغ 125 تلميذ وتلميذة من بينهم 80 من المدارس الحكومية و45 من المدارس الخاصة.

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