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متى يحكم بنشوز الزوجة وحرمانها من النفقة وفق قانون الأحوال الشخصية؟

الخميس، 31 مايو 2018 08:00 ص
متى يحكم بنشوز الزوجة وحرمانها من النفقة وفق قانون الأحوال الشخصية؟ محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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"اليوم السابع" يرصد الشروط القانونية التى يحكم بناء عليها بنشوز الزوجة داخل محاكم الأسرة ويقضى بحرمانها من الحقوق المترتبة على الزواج من نفقة وهى:
 
إذا امتنعت دون سبب مبرر عن طاعة زوجها تكون ناشز وفق للمادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية .
إذا لم تعترض على إنذار الطاعة خلال 30 يوما.
إذا لم تقيم دعوى طلاق أو خلع.
  حالات سقوط حكم النشوز عن الزوجة:
إذا أثبتت الزوجة أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد كل البعد عن الآدمية.
أن يكون منزل الطاعة مشتركا مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
أن تتعرض الزوجة للاعتداء بشهادة الشهود.
 

 


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