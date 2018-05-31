متى يحكم بنشوز الزوجة وحرمانها من النفقة وفق قانون الأحوال الشخصية؟

"اليوم السابع" يرصد الشروط القانونية التى يحكم بناء عليها بنشوز الزوجة داخل محاكم الأسرة ويقضى بحرمانها من الحقوق المترتبة على الزواج من نفقة وهى:
إذا امتنعت دون سبب مبرر عن طاعة زوجها تكون ناشز وفق للمادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية .
إذا لم تعترض على إنذار الطاعة خلال 30 يوما.
إذا لم تقيم دعوى طلاق أو خلع.
حالات سقوط حكم النشوز عن الزوجة:
إذا أثبتت الزوجة أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد كل البعد عن الآدمية.
أن يكون منزل الطاعة مشتركا مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
أن تتعرض الزوجة للاعتداء بشهادة الشهود.
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