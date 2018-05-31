مباحث الجيزة تكثف جهودها لكشف هوية مجهولين سرقوا شركة سياحة بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة شركة سياحة بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كان تلقى المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد تعرض شركة سياحة للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولين سرقوا محتويات الشركة، كما انتقل محمد طامو خبير الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة، وجود كسر بباب بلكونة الشركة، وكشفت المعاينة أن مرتكبى السرقة تمكنوا من التسلل لها عبر تسلق المواسير، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.