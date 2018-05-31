"ماونتن فيو" يغرد خارج السرب بفوازير "دنيا والكدواني" في إعلانات رمضان

مع انطلاق الموسم الإعلاني الرمضاني الذي يشهد منافسة قوية بين كبرى الشركات، إلا أن إعلانات شركة "ماونتن فيو" بات علامة مميزة في وسط هذا الكم من إعلانات الموسم الرمضاني المزدحم.

حيث أطلقت شركة "ماونتن فيو" حملة إعلانية كبرى في شهر رمضان عبر سلسلة من الفوازير الإعلانية من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم والفنان ماجد الكدوانى، مكونة من ١٥ فزورة عبر قصة شيقة عن حادث يتعرضا له الفنانان في خلال رحلة ذهابهما لأحدى المهرجانات العالمية، مما يعرضهما لحالة فقدان في الذاكرة ولم يستدلا على شخصيتهما سوى من ميدالية العقار الذي يملكانه في مشروع I City الذي تتولى انشاءه شركة ماونتن فيو.

وتتوالى حلقات الفوازير الإعلانية التي بات ينتظرها جمهور رمضان يوماً بعد يوم عبر تعدد مزايا مشروع I City الذي يمثل طفرة في عالم التخطيط العمراني عبر تصميمات أنيقة وذكية ويقدم تجربة فريدة لمفهوم الحياة على جزيرة بشكل يتمتع فيه بالخصوصية والأمان. وتحاكى أسلوب الحياة في أجمل البلاد الأوربية.

ما يميز فوازير "ماونتن فيو" أنها لن تعتمد الطريقة التقليدية التي نهجتها أغلب شركات إنتاج الإعلانات والتي اعتمدت ظهور الفنانين والمشاهير عبر غناء أغنية شهيرة بكلمات مختلفة على نفس اللحن، فقد باتت هذه الفكرة مكررة كل رمضان. إلا أن إعلانات "ماونتن فيو" باتت مفاجأة للجمهور حيث اعتمد على فكرة مبدعة وجديدة وما يميزها أنها اعتمد على نجوم لديهم شعبية كبيرة ويتناسبا مع فكرة الفوازير.

وفكرة إعلان "ماونتن فيو" التي اعتمد على ١٥ حلقة من الفوازير، حيث يظهر إعلان "ماونتن فيو" كل يومين بشكل مختلف للجمهور ويظهر بإطار جديد مميزات مشروع I City .

كما تعتمد إعلانات "ماونتن فيو" على المزج بين قنوات نشر الإعلانات التقليدية عبر حملة كبرى على القنوات التلفزيونية والنشر والتفاعل عبر الديجيتال ميديا وقنوات التواصل الاجتماعي، حيث اعتمد فكرة الإعلان على التفاعل بين الجمهور والإعلان والمزج بين الإعلام التقليدي والإلكتروني.

جدير بالذكر أن مشروع "iCity" هو أول مشروع تم إنشاؤه بنظام الـ 4D، ويأتي تقسيمه كالآتي: منطقة الجزر، فلأول مرة يمكنك أن تعيش تجربة مفهوم الحياة على جزيرة ولكن داخل مجمعًا سكنيًا، إضافة إلى أنه تم بناء المشروع بأكمله في حديقة كبيرة توفر أنماط متعددة تتوافق مع الحالات المزاجية المختلفة لتمنح الإنسان راحة خاصة.. كما يوفر مشروع "iCity" مجمعًا رياضيًا متطورًا يضم جميع أنواع الرياضات، لمزيد من الرفاهية وللعمل على تحقيق أقصى درجات الراحة للعملاء.

مشروع "ماونتن فيو" "iCity" يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمرة الأولى فى مصر، حيث تتوزع نسبة الشراكة في المشروع بواقع 72% لـ "ماونتن فيو - سيسبان"، و28% لوزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويأتي تدشين مشروع 6 iCity أكتوبر ليؤكد على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة المصرية والكيانات الاقتصادية الكبرى، عبر إطلاق سلسلة من مشروعات التطوير العقاري الضخمة في السوق المصري، باستثمارات تتخطى حاجزالـ 50 مليار جنيه مصري، على مساحة 500 فدان، بهدف دفع قاطرة الاقتصاد والعمران وخلق مجتمعات حديثة.