video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يبرر رحلاته العديدة إلى الخارج: "أدافع عن مصالح فرنسا"

الخميس، 31 مايو 2018 05:06 م
ماكرون يبرر رحلاته العديدة إلى الخارج: "أدافع عن مصالح فرنسا" الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
فيرنى (أ ف ب)
إضافة تعليق

برر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الخميس، رحلاته العديدة إلى الخارج فى الأشهر الأخيرة بتأكيده أنه "يدافع عن مصالح فرنسا" و"يلعب دور الوسيط فى عالم يسوده الجنون".

وقال على هامش زيارة لقصر فيرنى - فولتير شرق قرب جنيف "أمضيت الكثير من الوقت فى الخارج لأنه كان هناك لقاءات كبرى دولية وكان علينا المشاركة".

وأضاف "أنه أمر مهم لبلادنا ويتوقع المواطنون أيضا أن يدافع الرئيس عن مصالحهم على الساحة الدولية".

وتابع "علينا أن نضطلع بدورنا فى عالم ازدادت فيه درجة الجنون، أن نلعب دور الوسيط"، وأوضح "للآسف لا نعيش فى عالم هادىء".

وقام ماكرون فى الأسابيع الأخيرة برحلات بعيدة منها زيارة لروسيا الأسبوع الماضى بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة نهاية أبريل، كما زار مؤخرا الهند واستراليا تزامنا مع تظاهرات الأول من مايو فى فرنسا قبل التوجه إلى كاليدونيا الجديدة.

وشارك فى البحث فى نزاعات خارجية كملف ليبيا جامعا أبرز قادة البلاد بإشراف الأمم المتحدة، للتحضير لانتخابات. وسيزور موريتانيا ونيجيريا لثلاثة أيام مطلع يوليو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فورين بوليسى: ماكرون يواجه الأخبار الكاذبة بمنح الحكومة السيطرة على الإعلام

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة