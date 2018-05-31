ماكرون يبرر رحلاته العديدة إلى الخارج: "أدافع عن مصالح فرنسا"

فيرنى (أ ف ب)

برر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الخميس، رحلاته العديدة إلى الخارج فى الأشهر الأخيرة بتأكيده أنه "يدافع عن مصالح فرنسا" و"يلعب دور الوسيط فى عالم يسوده الجنون".

وقال على هامش زيارة لقصر فيرنى - فولتير شرق قرب جنيف "أمضيت الكثير من الوقت فى الخارج لأنه كان هناك لقاءات كبرى دولية وكان علينا المشاركة".

وأضاف "أنه أمر مهم لبلادنا ويتوقع المواطنون أيضا أن يدافع الرئيس عن مصالحهم على الساحة الدولية".

وتابع "علينا أن نضطلع بدورنا فى عالم ازدادت فيه درجة الجنون، أن نلعب دور الوسيط"، وأوضح "للآسف لا نعيش فى عالم هادىء".

وقام ماكرون فى الأسابيع الأخيرة برحلات بعيدة منها زيارة لروسيا الأسبوع الماضى بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة نهاية أبريل، كما زار مؤخرا الهند واستراليا تزامنا مع تظاهرات الأول من مايو فى فرنسا قبل التوجه إلى كاليدونيا الجديدة.

وشارك فى البحث فى نزاعات خارجية كملف ليبيا جامعا أبرز قادة البلاد بإشراف الأمم المتحدة، للتحضير لانتخابات. وسيزور موريتانيا ونيجيريا لثلاثة أيام مطلع يوليو.