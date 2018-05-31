مارثون الانتخابات العمالية ينطلق بعد توقف دام 12 عاما

كتب أحمد مصطفى

بدأت فى العاشرة صباح اليوم الخميس 31 مايو الجارى انتخابات مجلس إدارات شركات قطاع الطيران من العاملين بالقطاع بالتوازى مع الانتخابات النقابية العمالية لنقابة العاملين بالنقل الجوى، وذلك فى التمثيل الأول لها من خلال إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجان النقابية العمالية بقطاع الطيران وشركاته المختلفة ثم بعد ذلك تجرى الانتخابات التصعيدية التى يتم من خلالها تشكيل مجلس إدارة النقابة العامة للنقل الجوى ثم المرحلة الأخيرة اختيار مجلس إدارة اتحاد عمال مصر.

وتجىء الانتخابات بعد أن توقفت قرابة 12 عاما، حيث أجريت الانتخابات عام 2006 ثم فى نهاية الدورة قام الرئيس مبارك بمدها ثم بسبب ثورة يناير قام المجلس العسكرى بمدها ثم فى فترة حكم الإرهابية تم مدها، كما قام الرئيس المؤقت عدلى منصور بمدها ثم فى فترة ولايتة الأولى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدها فترة أخرى وكان المد يتم سنويا .

فى سياق متصل، شهدت اللجان الانتخابية فى شركة ميناء القاهرة تأخر فتح اللجان واشتكى عدد من المرشحين من عدم وجود كشوف انتخابية معلقة بأسماء الناخبين وأرقام تصويتهم ولجانهم مرجعين ذلك إلى حداثة خبرة المشرف على اللجنة والمعين من قبل شركة الميناء.

وتجرى الانتخابات فى عدد 5 لجان انتخابية يختاروا من بين 55 مرشحا على عضوية مجلس إدارة الشركة عدد 4 مرشحين فقط سيكون الحظ حليفهم فى حين يخوض 67 مرشحا على عضوية اللجان النقابية بالشركة يتم إختيار منهم 10 فقط ثم يخوض 6 مرشحين يختار منهم مرشح واحد فقط لرئاسة اللجنة النقابية العمالية ومن المنتظر أن يتم إغلاق باب التصويت الخامسة .

على جانب آخر، اشتكى عدد من المرشحين لليوم السابع والناخبين بورود تعليمات من أمن الشركة للتصويت لصاح أشخاص بعينهم الأمر الذى ينسف عملية الحيادية فى العملية الإنتخابية لتوجيه الناخبين لصالح أسماء بعينهم من المرشحين فى حين قام عدد من المرشحين بإحضار المشرف على اللجنة وجعلوه يثبت رسميا عدم وجود كشوف للناخبين والطوابير الطويلة لاستخراج الإسم من الكمبيوتر ورقم كل ناخب ومكان لجنتة بالاضافة إلى تقسيم الأصوات من خلال الحروف الأبجدية، الأمر الذى أوجد حالة من التكدس تعيق العملية الانتخابية برمتها.

وفى شركة مصر للطيران القابضة وشركاتها الـ9 سواء فى القاهرة أو المحطات بالمحافظات المختلفة تم تجهيز عدد 155 لجنة انتخابية بلغ فيها عدد المرشحين على مقاعد اللجان النقابية حوالى 362 مرشحا ما بين عضو لجنة نقابية ورئيس لجنة نقابية ، فى حين يخوض 255 مرشحا على مقاعد مجالس إدارة الشركات يتم اختيار 36 مرشحا فقط سيفوزوا بثقة العمال لتمثيلهم بمجال إدارة الشركات.

وكانت الانتخابات العمالية ومجالس الادارة قد شهدت إقبال كبير سواء من الناخبين أو المرشحين وشابت الانتخابات حالة من التخبط خصوصا بعد أن تم الإقرار بان الانتخابات ستجرى طبقا للتمثيل النسبى لكن صدر قرار بان الانتخابات لن تجرى طبقا للتمثيل النسبى لكن فى شركة ميناء القاهرة فوجئ المرشحين والناخبين بورود إستمارات التصويت طبقا للتمثيل النسبى محملين اللجنة المشرفة على إعداد العملية الانتخابية من قبل شركة الميناء مسئولية ذلك.