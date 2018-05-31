video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مؤتمر لندن: وجدنا رشاوى بمونديال 2022.. وفيفا يرى نفسه أكبر من التحقيقات

الخميس، 31 مايو 2018 12:57 م
مؤتمر لندن: وجدنا رشاوى بمونديال 2022.. وفيفا يرى نفسه أكبر من التحقيقات مؤتمر لندن الدولى لمناقشة الرشاوى القطرية
كتب ـ محمد شعلان
إضافة تعليق

أكد أحد المتحدثين بمؤتمر لندن الدولى لمناقشة الرشاوى القطرية لاستضافة مونديال 2022، وجود حالة من عدم الرغبة لدى الجهات الإدارية فى الرياضة بشكل عام سواء على المستوى الإدارى أو التحكيم الرياضى لتحقيق النزاهة الرياضية ووضع كل الجهات المعنية بالرياضة تحت السيطرة.

 

وشدد المتحدث بمؤتمر لندن الدولى لمناقشة الرشاوى القطرية، على عدم وجود فرصة لإجراء تحقيقات كبيرة ذات فاعلية، خاصة فيما يتعلق بمؤسسات كبيرة مثل فيفا، قائلا: "الفيفا يرى فى نفسه أكبر من التحقيقات الدولية والتفتيش الدولى، ووجدنا بالفعل جرائم رشاوى قد ارتكبت وموضوعات خطيرة تؤثر على نزاهة الرياضة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء مؤتمر صحفى دولى فى لندن حول رشاوى قطر لتنظيم مونديال 2022

بمؤتمر لندن الدولى لمناقشة الرشاوى القطرية

قطر

مونديال 2022

الارهاب

كرة القدم




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة