مؤتمر لندن: وجدنا رشاوى بمونديال 2022.. وفيفا يرى نفسه أكبر من التحقيقات

كتب ـ محمد شعلان

أكد أحد المتحدثين بمؤتمر لندن الدولى لمناقشة الرشاوى القطرية لاستضافة مونديال 2022، وجود حالة من عدم الرغبة لدى الجهات الإدارية فى الرياضة بشكل عام سواء على المستوى الإدارى أو التحكيم الرياضى لتحقيق النزاهة الرياضية ووضع كل الجهات المعنية بالرياضة تحت السيطرة.

وشدد المتحدث بمؤتمر لندن الدولى لمناقشة الرشاوى القطرية، على عدم وجود فرصة لإجراء تحقيقات كبيرة ذات فاعلية، خاصة فيما يتعلق بمؤسسات كبيرة مثل فيفا، قائلا: "الفيفا يرى فى نفسه أكبر من التحقيقات الدولية والتفتيش الدولى، ووجدنا بالفعل جرائم رشاوى قد ارتكبت وموضوعات خطيرة تؤثر على نزاهة الرياضة".