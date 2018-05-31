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لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على مصنع و 3 شركات جديدة

الخميس، 31 مايو 2018 07:30 م
لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على مصنع و 3 شركات جديدة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح
كتب إبراهيم قاسم
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  • التحفظ على 3 مدارس وشركة صرافة يمولون الإرهاب

  • إحالة بعض مدراء ووكلاء مدارس الجماعة للنيابة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية

قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، التحفظ على 3 شركات جديدة بينهم شركة الحصان للاستيراد والتصدير ومصنع وجميعها مملوكة لرجل الأعمال عماد سعد الجلدة، وذلك بعد ورود تحريات الأجهزة الأمنية التى ثبت منها قيام تلك الشركات بتمويل الإخوان وانضمام صاحبها للجماعة الإرهابية تنظيميا.

وقامت اللجنة مدعومة بقوات الأمن والتدخل السريع، بتنفيذ عمليات الجرد الخاصة بالشركات المتحفظ عليها، وتسجيل كافة الأموال والممتلكات الخاصة بالشركة .

كما قررت اللجنة بالتحفظ على شركة مصر العربية للصرافة وجميع فروعها فى القاهرة والجيزة، بعدما تبين أنها الباب الخلفى للتمويل والتحويل للداخل والخارج دون أى رقابة حيث أثبتت التحريات الأمنية أن الشركة تابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ويتم استغلالها في تهريب الأموال خارج البلاد وتجميع على العملات الأجنبية والدولار.

وشكلت لجنة التحفظ لجنة متابعة وتفتيش والتى انتهت من جرد جميع محتويات أفرع شركة مصر العربية للصرافة وأسندت إدارتها الى إحدى الشركات القابضة التابعة للدولة، حتى لا تتأثر معاملات الشركة حيث تعمل أفرع الشركة بكامل طاقاتها حاليا وستظل مفتوحة.

وفى السياق ذاته، قررت لجنة الحصر والإدارة بالتحفظ على 3 مدارس جديدة مملوكة لقيادات إخوانية وتنفيذ عملية الجرد والتحفظ وهى مدرسة منارة القاهرة للغات للتعليم الأساسى بنين ومدرسة منارة القاهرة للغات للتعليم الأساسى بنات ومدرسة منارة القاهرة للغات للتعليم الثانونى بنين .

وكشفت التحريات، أن هذه المدارس مملوكة لقيادات إخوانية وتقوم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية من شأنها التأثير على العملية التعليمية لذلك قررت اللجنة التحفظ عليها وإحالة المخالفات الى النيابة العامة للتحقيق فيها .

من ناحية أخرى، قررت لجنة التحفظ إحالة مجموعة من مديرى ووكلاء ومشرفين ماليين وإداريين ممن عينهم مجلس إدارة مدارس 30 يونيو الذى يدير المدارس الإخوانية المتحفظ عليها، إلى النيابة العامة وتحرير مذكرة ضدهم لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية داخل تلك المدارس .

وتضمن بلاغ لجنة التحفظ إلى النيابة العامة قيام عدد من المديرين التنفيذيين والوكلاء والمشرفين الماليين والإداريين، بالتلاعب فى الميزانيات الخاصة بعدد من المدارس التى يتولون العمل فيها، فضلا عن تمكين بعض أصحاب هذه المدارس من إدارتها من الباطن، فضلا عن قيام المديرين والوكلاء بتحديد مكافأة مالية لأنفسهم وعدد  من الموظفين بالمخالفة للقانون، كما تم تعيين بعض الموظفين بتلك المدارس دون العرض على لجنة التحفظ ودون موافقة بعض الجهات الأمنية على بعض تلك الأسماء والمحسوبية فى تعيين بعض المديرين التنفيذيين والمشرفيين الماليين والإداريين.

 ويشمل تشكيل مجالس إدارة مدارس 30 يونيو من 17 وكيلا بوزارة التربية والتعليم فى 17 محافظة حيث ينقسم إلى قسمين أحدهما مجلس محلى للوجه البحرى ويترأسه وكيل مديرية الشرقية ويمثل 10 محافظات بها مدارس إخوان متحفظ عليها ومجلس لمدارس الوجه القبلى ويرأسه وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ويتضمن 7 محافظات، وتتولى مجالس "30 يونيو" إدارة أكثر من 122 مدرسة تضم أكثر من 300 ألف طالب وطالبة فى بمراحل التعليم مختلفة .


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