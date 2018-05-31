كوبر ومانويل جوزيه وبركات يشاركون فى الحملة الإعلانية لمصر للطيران

شارك كل من المدير الفنى لمنتخب مصر هيكتور كوبر والمدير الفنى للنادى الأهلى سابقا مانويل جوزيه، ونجم منتخب مصر محمد بركات فى الحملة الإعلانية لمصر للطيران فى رمضان بمناسبة صعود المنتخب لكأس العالم واختيار الشركة الوطنية الناقل الرسمى للمنتخب وللأندية المصرية.

جدير بالذكر أن المنتخب يشارك حاليا فى المباريات الودية استعدادا لكأس العالم ومن المقرر أن يصل من بلجيكا إلى القاهرة يوم 7 يونيو القادم ليقوم برحلة السفر إلى مدينة جروزنى الروسية يوم 10يونيه للمشاركة فى مونديال روسيا 2018.