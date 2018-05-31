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"كمال الإيمان فى أداء العمل بإتقان".. ندوة لمفتى الجمهورية بوزارة الإسكان

الخميس، 31 مايو 2018 10:36 ص
"كمال الإيمان فى أداء العمل بإتقان".. ندوة لمفتى الجمهورية بوزارة الإسكان ندوة لمفتى الجمهورية بوزارة الإسكان
كتب أحمد حسن
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ألقى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، محاضرة بعنوان "كمال الإيمان في أداء العمل بإتقان"، وذلك فى الندوة الدينية التى نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعاملين بالهيئة وأجهزتها، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد مفتي الجمهورية، أن رمضان هو شهر الخير والتغيير الذي ينبغي أن يستغله المسلم ليبدأ مرحلة جديدة فى حياته، يطور فيها من نفسه، ويعدل من سلوكياته، ويحسن علاقته بالله، حيث إنه شهر الإقبال على الطاعات والعبادات، كما أن رمضان هو شهر الجد والعمل وليس شهر التخاذل والكسل.

وقال الدكتور شوقي علام: الأصل في العبادات أنها تطهر النفوس، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وليس المقصود بالصوم الامتناع عن الطعام والشراب فقط، ولكنه الامتناع عن اللغو والإهمال في العمل، وعلى كل إنسان لم يتغير في شهر الصوم، ولم يقبل على العمل والعبادة، ويشعر بالتغيير الداخلي في سلوكياته، أن يراجع نفسه.

ووجه المفتي التحية للجنود الأبطال المرابطين على الحدود، الذين يدافعون عن الأوطان، ويؤدون رسالتهم على أكمل وجه، كما وجه التحية لكل موظف وعامل وفلاح وإنسان شريف يتقن عمله ابتغاء مرضاة الله.

كما أجاب الدكتور شوقي علام على مجموعة من تساؤلات العاملين بالهيئة، والتي تمحورت حول الصيام وزكاة المال ومقدار زكاة الفطر وغيرها من المعاملات الدينية والحياتية، وفى ختام الندوة قدم الدكتور مازن حسن، درع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.​


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وزاره الإسكان

مفتى الجمهوريه

شوقى علام

هيئه المجتمعات العمرانيه

المدن الجديده




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