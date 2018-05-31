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قوات سوريا الديمقراطية ردا على تصريحات بشار الأسد: الحل العسكرى لا يوصل لنتيجة

الخميس، 31 مايو 2018 04:56 م
قوات سوريا الديمقراطية ردا على تصريحات بشار الأسد: الحل العسكرى لا يوصل لنتيجة قوات سوريا الديمقراطية -أرشيفية
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قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التى تدعمها الولايات المتحدة اليوم الخميس، إن الحل العسكرى ليس "هو الحل الذى يقدر أن يوصل لأى نتيجة".

وكان المتحدث كينو جابرييل يرد على تصريحات أدلى بها الرئيس السورى بشار الأسد فى مقابلة بثت اليوم قال فيها إن الدولة ستستعيد مساحات من شمال وشرق سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة.

وقال جابرييل فى رسالة صوتية لرويترز "وأى حل عسكرى بما يخص قوات سوريا الديمقراطية سوف يؤدي إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السورى".

 

 


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