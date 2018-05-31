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فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن ماكينات الصراف الآلى لاستخراج تذاكر القطارات

الخميس، 31 مايو 2018 05:00 م
فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن ماكينات الصراف الآلى لاستخراج تذاكر القطارات قطار
كتب رضا حبيشى تصميم محمود بكر
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أعلنت هيئة السكة الحديد بدء تركيب ماكينات الصراف الآلى لاستخراج تذاكر القطارات فى منافذ خارج المحطات، لمساعدة الركاب فى شراء التذاكر بدون اللجوء إلى شبابيك الحجز، ويقدم "اليوم السابع" كيفية استخدام هذه الماكينات والهدف منها فى النقاط التالية:
 
1ـ ماكينات الصراف الآلى لاستخراج تذاكر القطارات شبيهة بماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك
 
2- تمكن الركاب من استخراج تذاكر لرحلات القطارات التى يرغب فى استقلالها
 
3ـ الماكينات تتيح للراكب شراء التذكرة واستخراجها بواسطة بطاقة الائتمان الخاصة به أو الكارت الذكى أو ما يسمى محفظة النقود التى يستخرجها من مكاتب الاشتراكات بالمحطات.
 
4ـ الكروت الذكية التى تستخرجها هيئة السكة الحديد للركاب يمكن شحنها بأى مبالغ مالية
 
5-  تمكن الركاب من  شراء التذاكر بدون اللجوء لشابيك الحجز
 
6ـ أى بطاقة ائتمانية مهما كان نوعها تقبل الماكينات التعامل معها
 
7ـ السكة الحديد بدأت مؤخرا فى التوسع فى هذا الماكينات وتركيبها خارج المحطات
 
8ـ السكة الحديد بدأت تركيب الماكينات فى نادى 6 أكتوبر الرياضى كأول منفذ خارجى
 
9ـ  الهيئة تعتزم التوسع فى منافذ صرف التذاكر الآلية داخل النوادى الكبرى والجامعات على مستوى الجمهورية
 

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قطار

فيديو جراف




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