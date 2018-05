فيديو.. الرئيس النيجيرى يوقع على قانون خفض سن تقلد المناصب السياسية

وقع الرئيس النيجيرى محمد بخارى اليوم الخميس قانونا جديدا يخفض الحد الأدنى لشرط السن اللازمة لتولى المناصب السياسية فى انتصار لحملة سعت لتعزيز صوت الشباب فى تسيير شؤون بلادهم.

ويرى كثير من الشباب فى نيجيريا أن القادة كبار السن فى البلاد منفصلون عن مشاكلهم.

وبخارى البالغ من العمر 75 عاما هو أكبر رؤساء نيجيريا سنا منذ الانتقال إلى الحكم المدنى فى عام 1999.

ويخفض القانون الجديد الحد الأدنى للسن المطلوبة لتولى الرئاسة من 40 عاما إلى 35 عاما. فيما قل العمر المطلوب لعضوية مجلس النواب إلى 25 من 30 عاما.

يأتى هذا التغيير فيما تستعد نيجيريا لانتخابات ستجرى فى فبراير شباط 2019. ودعمت حملة تحمل شعار "لست صغيرا جدا على الترشح" هذا التغيير.

وقالت سينثيا مبامالو وهى عضو فى الحملة على تويتر "تلك هى البداية فحسب.. نركز الآن على إدخال شباب يتمتعون بالكفاءة والنزاهة للحكومة".

وقال بخارى لمنظمى الحملة فى مراسم توقيع القانون "أنتم يا شباب نيجيريا من المنتظر منكم أن تتركوا بصماتكم على الساحة السياسية" مضيفا أنه يثق فى أنهم سيكون لهم تأثير كساسة أو حتى رؤساء.

