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فوز الزميلة أسماء شلبى بجائزة سمير قصير للتحقيقات الاستقصائية

الخميس، 31 مايو 2018 06:31 م
فوز الزميلة أسماء شلبى بجائزة سمير قصير للتحقيقات الاستقصائية الزميلة اسماء شلبى تتسلم الجائزة
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أعلنت مؤسسة سمير قصير لحرية الصحافة، مساء اليوم الخميس، نتائج الدورة الثالثة عشر من مسابقتها والتى أسفرت عن فوز الزميلة أسماء شلبى، الصحفية باليوم السابع، بجائزة أفضل تحقيق استقصائى لعام 2017 عن تحقيقها "مآسى نساء فى قرى الفيوم.. سخرة واغتصاب وزواج مبكر"، وكانت الزميلة قد حصدت هذا العام أيضا جائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الإنسانية.

يذكر أن جائزة سمير قصير لحرية الصحافة هى مسابقة تطلقها "مؤسسة الكاتب الصحفى سمير قصير" والاتحاد الأوروبى منذ عام 2005، وتهتم بتكريم الصحفيين المعنيين بالقضايا الإنسانية.

 


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اسماء شلبى

جائزة سمير قصير

الفيوم

سمير قصير




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