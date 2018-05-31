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الخميس، 31 مايو 2018 04:15 م
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فرنسا تدين قرار إسرائيل ببناء وحدات سكنية فى 30 مستوطنة بالضفة الغربية

الخميس، 31 مايو 2018 03:20 م
فرنسا تدين قرار إسرائيل ببناء وحدات سكنية فى 30 مستوطنة بالضفة الغربية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (أ ش أ)
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أدانت فرنسا، اليوم الخميس، القرارات التى اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ببناء نحو ألفى وحدة سكنية فى 30 مستوطنة مختلفة بالضفة الغربية.

و أكدت فرنسا -فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - أن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولى وفقا للقرار 2334 لمجلس الأمن، وأن الاستيطان فى جميع أشكاله يؤدى إلى ضم الضفة الغربية بحكم الواقع، ما يعرقل الحل القائم على دولتين ويقوض عملية البحث عن سلام عادل ودائم.

و شددت فرنسا -فى ختام البيان- على أولوية الحفاظ على حل الدولتين و الإسهام فى استئناف مفاوضات حاسمة.

 


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