فرنسا تدين قرار إسرائيل ببناء وحدات سكنية فى 30 مستوطنة بالضفة الغربية

باريس (أ ش أ)

أدانت فرنسا، اليوم الخميس، القرارات التى اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ببناء نحو ألفى وحدة سكنية فى 30 مستوطنة مختلفة بالضفة الغربية.

و أكدت فرنسا -فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - أن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولى وفقا للقرار 2334 لمجلس الأمن، وأن الاستيطان فى جميع أشكاله يؤدى إلى ضم الضفة الغربية بحكم الواقع، ما يعرقل الحل القائم على دولتين ويقوض عملية البحث عن سلام عادل ودائم.

و شددت فرنسا -فى ختام البيان- على أولوية الحفاظ على حل الدولتين و الإسهام فى استئناف مفاوضات حاسمة.