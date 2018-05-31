"فتوى الأزهر" عن بث أذان المغرب قبل موعده: صيام أهل الإسكندرية صحيح

كتب محمود العمرى

أفتى الشيخ صالح عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فى الواقعة التى حدثت بالإسكندرية حول إفطارهم نتيجة خطأ من الإذاعة، بأن صيام أهل الأسكندرية صحيح، ولا يلزمهم صيام يوم آخر، لأنهم أفطروا بعد غروب الشمس، وبناء على الأذان الذى بث لهم فى المحافظة التابعين لها.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه ليس عليهم إثم ولا وزر، وصيامهم صحيح، ولا يوجد به أى مشكلة أو خطأ، ومن يتحمل الخطأ هو من قام بفعل هذه الواقعة التى أفطر عليها المسلمون فى المحافظة، ولا يتحملون هم الإفطار قبل موعده.

وكلفت الإذاعية نادية مبروك، رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، بإعداد تقرير حول ملابسات الخطأ الذى حدث بإذاعة الإسكندرية المحلية، وتسبب فى إذاعة أذان المغرب قبل موعده بحوالى سبع دقائق، الأمر الذى أثار استياء المستمعين وأربك الكثيرين من الصائمين الذين يفطرون على أذان الإذاعة.