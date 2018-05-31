فتح اللجان الانتخابية بشركة ميناء القاهرة الجوى بعد تأخرها ساعة

بدأت العملية الانتخابية بشركة ميناء القاهرة الجوى، قبل قليل، فى خمس لجان بعد تأخر ساعة بسبب تأخر عدد من المشرفين على اللجان، وذلك بمقر المبنى الإدارى خلف جامع فيصل بمطار القاهرة الدولى.

وأكدت مصادر مطلعة بميناء القاهرة الجوى، على أن عدد اللجان الانتخابية بشركة ميناء القاهرة الجوى، بها خمس لجان انتخابية، وأن عدد من لهم حق التصويت بلغ اكثر من 5200صوت، وهم جميع العاملين بالشركة.

وأضافت المصادر، أن إجمالى عدد المرشحين بلغ 128 مرشحا بينهم 55 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة، ويتم اختيار 4 منهم فقط، و67 مرشحا لعضوية اللجان النقابية ويتم اختيار 10 أعضاء فقط للفوز بمقاعد اللجان النقابية، فيما ترشح 6 مرشحين للفوز بمقعد واحد فقط بمجلس إدارة الشركة.